"꿈꿨던 월드컵 아니지만, 단지 시작일 뿐" 고통속에 사라진 홍명보호, '순혈주의' 무너뜨린 옌스가 전한 '작은 울림'

옌스 SNS

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 옌스 카스트로프가 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 옌스 카스트로프가 패스를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김성원 기자]첫 외국 태생 혼혈 국가대표 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)도 쓸쓸히 월드컵을 마감했다.

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옌스는 한국 축구의 '순혈주의'를 무너뜨린 주인공이다. 첫 외국 태생 혼혈 국가대표인 그는 지난해 9월 7일(이하 한국시각) 태극마크를 달고 A매치에 데뷔했다. 월드컵 데뷔도 성공했다.

옌스는 25일 2026년 북중미월드컵 남아공과의 조별리그 A조 최종전에서 후반 시작과 함께 교체투입됐다. 그러나 결과는 참혹했다. 대한민국은 남아공에 0대1로 패하며 3위로 추락했다.

이번 대회는 48개국이 참가한 첫 월드컵이다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀이 조별리그를 통과한다.

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A조 경기가 끝난 후 대한민국은 3위팀 중 4위에 위치했다. 3개팀만 더 제치며 '와일드카드'로 32강에 오를 수 있었다. 그러나 현실은 냉혹했다. 각 국은 철저하게 계산하며 최종전을 치렀고, 3위 중 10위로 추락하며 32강 진출에 실패했다.

입 굳게 다문 홍명보 (사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 오전 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 사퇴 기자회견을 하고 있다. 2026.6.29

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 마세코가 옌스 카스트로프 앞에서 선제골을 넣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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홍명보호는 사라졌다. 홍 감독은 29일 32강 진출 실패에 책임을 지고 자진 사퇴했다. 그는 "대한민국 축구를 사랑해주시고 언제나 대표팀을 응원해주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다. 대한민국 축구 국가대표팀 감독직에서 물러나고자 한다"며 "모든 판단이 늘 옳았다고 말씀드릴 수는 없다. 하지만 모든 판단의 기준만큼은 언제나 한국 축구였다. 국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 끝내 보여드리지 못했다. 그 책임은 모두 감독인 저에게 있다"고 밝혔다.

'주장' 손흥민(LA FC)을 비롯해 대부분이 침묵하고 있는 가운데 옌스는 자신의 SNS를 통해 글을 남겼다. 그는 '아쉬운 결과다. 꿈꿨던 월드컵의 모습은 아니었지만, 결코 잊지 못할 여정이었다'며 '우리가 이번 여정에 쏟아부은 노력과 희생, 그리고 믿음을 생각하면 더 많은 것을 누릴 자격이 있었다고 진심으로 믿는다. 하지만 축구라는 스포츠가 가끔은 이렇다'고 전했다.

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그리고 '모든 순간마다 저희를 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 이번 경험을 통해 배우고, 더 강해져서 다시 돌아와 계속해서 싸워나가겠다. 이것은 단지 시작일 뿐이다'고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com