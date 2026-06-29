여에스더, 캔 햄으로 20끼 먹어...♥홍혜걸 "아내지만 사이코 같다"('동상이몽')

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[스포츠조선 정안지 기자] 홍혜걸이 아내 여에스더의 독특한 식습관과 숨겨진 성향을 폭로해 웃음을 자아냈다.

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29일 SBS '동상이몽2 너는 내운명' 측은 "'이 사람은 광적이에요' 홍혜걸, 아내 여에스더의 숨겨진 비밀 폭로"라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 홍혜걸은 여에스더와의 아침 일상을 공개하던 중 "아내가 사이코 같은 면이 있다. 광적이다"라고 말해 궁금증을 자아냈다.

아침을 준비하던 홍혜걸은 "비장의 무기가 있다"라면서 부엌 한켠에 놓인 캔 햄 더미에서 캔 햄 하나를 꺼냈다. 이를 본 MC들은 "의사들은 햄 안 먹지 않냐"라며 놀랐지만, 여에스더는 태연하게 "난 이미 서울에서 캔 햄으로 20끼를 먹었다"라고 말했다.

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이때 홍혜걸은 아내의 독특한 성향도 거침없이 폭로했다. 그는 "아내가 사이코 같은 면이 있다. 광적이다"라면서 "뭐 하나에 유행처럼 꽂힌다"라고 말했다. 이어 "옛날에 아내가 매니저가 사온 아이스크림에 꽂혔다. 그 이후로 하루 종일 그 아이스크림을 한 달 내내 두 통씩 먹었다"라면서 "참 특이하다"라고 덧붙였다.

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그러면서 "아내에게 사이코라 그래도 아내는 기분 안 나쁘다. 사이코 맞으니까"라고 하자, 여에스더는 "정말 기분 안 나쁘다. 나도 내가 사이코 같다"라며 인정해 웃음을 안겼다.

또한 여에스더는 '연 매출 4,500억 CEO'라는 소개에 "그건 자회사 합산 수치다. 본사만 이야기 하겠다. 3,000억으로 고쳐 달라"라고 정정했다. 상상초월 금액에 모두가 놀란 가운데 김구라는 "새로운 자랑법이다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com