박하나, 양치승에 '금전 도움' 이어 '가게 홍보'까지…남다른 의리

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박하나가 헬스트레이너 양치승을 향한 변함없는 의리를 다시 한번 보여주며 훈훈함을 자아냈다.

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박하나는 지난 28일 자신의 SNS에 "맛도 가격도 최고"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 최근 양치승이 새롭게 문을 연 매장을 직접 찾은 박하나의 모습이 담겼다.

그는 매장에서 제품을 두 박스 이상 구매하며 응원의 마음을 전했고, "가게 이름이 마음에 든다"는 글과 함께 매장 위치까지 공유하며 자연스럽게 홍보에도 힘을 보탰다.

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양치승은 지난 19일 새로운 매장을 오픈한 뒤 운영에 한창인 가운데, 박하나는 직접 방문과 구매 인증으로 든든한 지원군을 자처했다.

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두 사람의 끈끈한 인연은 이전에도 화제를 모은 바 있다.

앞서 양치승은 지난 4월 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서 전세 보증금 사기 피해로 헬스장을 정리하던 당시 박하나에게 금전적인 도움을 받았던 사연을 공개했다.

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당시 그는 "박하나가 계좌번호를 알려달라고 하더라. 30분 동안 거절했지만 결국 알려줬다"며 고마운 마음을 전했다. 갑작스러운 어려움 속에서도 선뜻 손을 내민 박하나의 사연은 많은 시청자들에게 감동을 안겼다.

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이번에는 금전적 도움에 이어 새롭게 문을 연 가게를 직접 찾아 제품을 구매하고, 자신의 SNS를 통해 홍보까지 나서며 변함없는 의리를 이어갔다.

이를 본 누리꾼들은 "진정한 의리가 이런 것", "박하나 인성이 정말 멋지다", "양치승도 큰 힘이 됐을 것 같다", "두 사람 모두 잘됐으면 좋겠다" 등 훈훈한 반응을 보였다.

한편 박하나는 2012년 tvN 드라마 '일년에 열두남자'로 데뷔해 KBS2 '천상의 약속', '인형의 집' 등 다양한 작품에서 활약했다. 지난해 6월 전 농구선수 김태술과 결혼했다.

narusi@sportschosun.com