'맨체스터 유나이티드 비상! 팔고 싶어도 못 판다' HERE WE GO 속보! 우루과이 국대 우가르테, 무릎 인대 파열→최소 6개월 이상 장기 결장

우가르테 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]우루과이 국가대표 미드필더 마누엘 우가르테(맨체스터 유나이티드)가 부상으로 장기 결장이 불가피하게 되면서, 맨유의 여름 이적시장 선수 수급이 꼬이게 됐다.

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우루과이 국가대표로 북중미월드컵에 참가한 우가르테는 최근 무릎 인대 부상으로 장기간 결장 진단을 받은 것으로 알려졌다. 그는 지난 27일(이하 한국시각) 스페인과의 북중미월드컵 조별리그 H조 최종전(우루과이 0-1 패) 도중 들것에 실려 나갔다. 그는 스페인 미드필더 페드리와 볼을 경합하는 과정에서 착지하면서 쓰러졌다.

매체 '디 애슬레틱' 보도에 따르면 우가르테는 무릎 인대 부상으로 장기간 결장할 예정이다. 정확한 결장 기간은 아직 드러나지 않았다. 우가르테는 부상의 심각성을 파악하기 위해 추가로 정밀 검사를 받을 예정이다.

유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 29일 자신의 SNS를 통해 '맨유 구단은 이번 여름 이적시장에서 계획을 수정해야 할 거 같다. 우가르테는 최소 올해 말까지는 팀 전력에서 제외될 거 같다'고 보도했다. 우가르테는 이번 여름, 맨유를 떠날 것이라는 전망이 지배적이었다. 그는 2025~2026시즌, 맨유에서 백업으로 뛰었다. 선발 출전 기회를 거의 얻지 못했다.

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우가르테는 3년 전 2023년 7월, 스포르팅에서 파리생제르맹(PSG)으로 이적했다. 당시 이적료는 6000만유로였다. 이강인의 PSG 입단 동기였다. 그런데 우가르테는 PSG에서 주전 경쟁에 어려움을 겪었다. 한 시즌을 보내고 2024년 여름, 맨유로 바로 이적했다. 당시 맨유가 PSG에 지불한 이적료는 5000만유로였다. 우가르테는 맨유와 2029년 6월까지 장기 계약했다.

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그런데 우가르테는 맨유에서도 확실한 임팩트를 보여주지 못했다. 주전 경쟁에서 밀렸다. 2001년 생인 우가르테의 시장가치는 2500만유로까지 떨어졌다.

Uruguay's midfielder #05 Manuel Ugarte leaves the pitch after being injured during the 2026 World Cup Group H football match between Uruguay and Spain at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 26, 2026. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

마이클 캐릭 감독이 정식 사령탑에 오른 맨유는 이번 여름 이적시장에서 대대적인 스쿼드 보강 작업을 진행하고 있다. 브라질 출신 베테랑 미드필더 카세미루는 지난 시즌을 끝으로 FA로 맨유를 떠나 인터 마이애미로 이적했다. 에이스 브루노 페르난데스는 잔류가 확실하다. 코비 마이누는 무럭무럭 성장하고 있다. 이탈리아 국가대표 토날리(뉴캐슬) 영입을 위해 접촉하고 있다. 공격 성향이 떨어지는 우가르테는 확실한 주전감은 아니라는 판단이다. AC밀란, 갈라타사라이 등이 우가르테에게 관심을 보인 것으로 알려졌다. 그런데 우가르테가 장기 부상으로 쓰러진 상황이라 이적 협상이 사실상 스톱될 것 같다. 다른 선수를 사올 '실탄'이 필요한 맨유로선 일이 꼬였다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com