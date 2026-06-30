[월드컵 리뷰] "월드컵 우승 목표" 일본 홍명보호급 대참사, 32강 충격 탈락...브라질에 1-2 극장패, 토너먼트 무승 징크스 계속

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Casemiro celebrates scoring their first goal REUTERS/Annegret Hilse

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[스포츠조선 김대식 기자]일본이 충격적인 패배를 당했다.

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브라질은 30일(한국시각) 미국 텍사스주의 휴스턴 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 북중미월드컵 32강에서 2대1로 역전승을 거뒀다. 브라질은 16강에 진출했다.

브라질이 경기를 지배하는 흐름이 예상대로 이어졌다. 그래도 일본은 수비적으로 임하면서도 역습을 통해서 결과를 가져오려고 했다. 사노 카이슈는 전반 12분 경합 과정에서 비니시우스의 발목을 밟아 경고를 받았다.

일본의 스리백은 한국과는 달랐다. 브라질이 압도적인 점유율을 가져갔기 때문에 공격적으로 운영할 수 없는 스리백이었지만 선수들의 간격이 지나치게 벌어지지 않았다. 덕분에 브라질이 결정적인 기회를 잡기가 어려웠다.

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전반 13분 코너칵에서 브라질이 시도했던 계획된 플레이가 일본을 위협했다. 루카스 파케타의 침투패스르 받은 브루노 기마랑이스의 슈팅은 골대를 벗어났다.

(260630) -- HOUSTON, June 30, 2026 (Xinhua) -- Taniguchi Shogo (L) of Japan cheers with teammate Tomiyasu Takehiro during the round of 32 match between Brazil and Japan at the 2026 FIFA World Cup at Houston Stadium in Houston, the United States, June 29, 2026. (Xinhua/Xiao Yijiu)

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충격적인 선제골이 터졌다. 전반 29분 일본이 앞서가기 시작했다. 일본의 역습에서 카이슈가 치고 달렸다. 브라질 수비수들이 뒷걸음질치자 카이슈는 과감하게 중거리 슈팅을 시도해 브라질 골망을 흔들었다.

일본이 완전히 내려앉아 브라질을 답을 쉽게 찾지 못했다. 브라질이 페널티박스로 접근하면 일본은 최소 9명의 선수가 페널티박스 안으로 내려와 슈팅 공간조차 허용하지 않았다. 전반전은 일본이 웃었다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Japan's Takehiro Tomiyasu clears a header off the line by Brazil's Casemiro REUTERS/Annegret Hilse

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브라질이 결정적인 찬스를 놓쳤다. 후반 9분 카세미루의 헤더가 토미야스 타케히로 얼굴에 맞은 뒤에 스즈키 자이온의 팔에 맞았지만 골라인을 아슬아슬하게 넘지 않았다. 결국 카세미루가 해결했다. 후반 11분 문전으로 크로스가 정확하게 배달됐고, 카세미루의 강력한 헤더가 일본의 골망을 갈랐다.

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골대가 일본을 살렸다. 후반 13분 역습에서 비니시우스가 치고 달렸다. 수비수를 제친 뒤에 감각적인 슈팅을 시도했다. 스즈키 손가락에 맞은 뒤 공은 골대를 강타했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Casemiro celebrates scoring their first goal with Neymar Jr. REUTERS/Pedro Nunes

브라질의 동점골 후 일본은 일단은 수비에 집중했다. 브라질은 게속해서 크로스 공격으로 일본을 흔들었다. 하지만 브라질의 공격 패턴에 일본에 적응하면서 크게 흔들리지 않았다. 경기 종료 직전 기마랑이스가 가브리엘 마르티넬리에게 완벽한 패스를 보냈다. 마르티넬리의 슈팅이 그대로 골망을 갈랐다. 월드컵 우승을 외친 일본의 꿈이 32강에서 좌절됐다. 월드컵 토너먼트 무승 징크스를 이번에도 깨지 못한 일본이다.