[월드컵 전반 리뷰] '충격' 일본 최고 대이변 연출, 세계 최강 브라질에 1-0 리드...16강 보인다

사진=일본축구협회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]일본이 월드컵 최대 이변을 연출하고 있다.

Advertisement

일본은 30일(한국시각) 미국 텍사스주의 휴스턴 스타디움에서 열린 2026년 북중미월드컵 32강에서 브라질과 대결 중이다. 전반전이 종료된 현재 일본이 1-0으로 앞서고 있다.

브라질이 경기를 지배하는 흐름이 예상대로 이어졌다. 그래도 일본은 수비적으로 임하면서도 역습을 통해서 결과를 가져오려고 했다. 사노 카이슈는 전반 12분 경합 과정에서 비니시우스의 발목을 밟아 경고를 받았다.

일본의 스리백은 한국과는 달랐다. 브라질이 압도적인 점유율을 가져갔기 때문에 공격적으로 운영할 수 없는 스리백이었지만 선수들의 간격이 지나치게 벌어지지 않았다. 덕분에 브라질이 결정적인 기회를 잡기가 어려웠다.

Advertisement

전반 13분 코너칵에서 브라질이 시도했던 계획된 플레이가 일본을 위협했다. 루카스 파케타의 침투패스르 받은 브루노 기마랑이스의 슈팅은 골대를 벗어났다.

로이터연합뉴스

충격적인 선제골이 터졌다. 전반 29분 일본이 앞서가기 시작했다. 일본의 역습에서 카이슈가 치고 달렸다. 브라질 수비수들이 뒷걸음질치자 카이슈는 과감하게 중거리 슈팅을 시도해 브라질 골망을 흔들었다.

Advertisement

일본이 완전히 내려앉아 브라질을 답을 쉽게 찾지 못했다. 브라질이 페널티박스로 접근하면 일본은 최소 9명의 선수가 페널티박스 안으로 내려와 슈팅 공간조차 허용하지 않았다. 전반전은 일본이 웃었다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com