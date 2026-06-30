전남편 일라이 재혼 속...전처 지연수, 아들 말에 충격 "나도 아빠 있었으면"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 지연수가 전 남편인 그룹 유키스 출신 일라이와 이혼한 이후 아들과 나눈 대화를 전하며 솔직한 심경을 털어놨다.

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29일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 이혼 후 삶과 연애, 싱글맘의 고민에 대해 이야기하는 영상이 공개됐다.

이날 지연수는 이혼 후 새로운 남자친구가 생긴 싱글맘의 고민 사연을 소개했다. 사연자는 아이에게 "엄마도 아빠처럼 다른 가족을 만드는 거야?"라는 말을 들었다며 고민을 털어놨다.

최근 전 남편 일라이가 재혼한 만큼 해당 사연에 공감한 지연수는 "엄마가 행복해지는 게 배신처럼 느껴지는 게 아니다. 아이는 편안하게 안주할 공간이 없어지는 것처럼 느끼는 것"이라고 설명했다.

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이어 "아이는 '엄마가 나를 버리면 나는 어쩌지'라는 불안감을 느끼는 거다. 아이는 자신의 존재 자체가 불안한 상태일 뿐이다. 잘 설명해 주면 얼마든지 아이가 이해할 수 있을 것"이라고 조언했다.

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그러면서 자신의 경험도 털어놨다. 지연수는 "내가 조금 충격을 받았던 게 있었다"며 "지드래곤이 컴백했을 때 TV와 릴스를 보고 좋아했는데, 아들 민수가 '엄마, 이 사람이 누군데 엄마가 처음으로 웃어요?'라고 묻더라"고 회상했다.

이어 "그 말을 듣고 너무 놀랐다. 나는 민수에게 매일 웃고 있다고 생각했는데, 아들이 보기에는 내가 진짜 환하게 웃는 얼굴을 처음 본 거였던 것"이라며 "또 내가 어떤 남자를 보고 웃으니까 '이 남자가 누구냐'고 물어본 거다"라고 당시를 떠올렸다.

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실제로는 연예인인 지드래곤의 무대를 보며 웃은 것이었지만, 엄마가 다른 남자를 좋아하는 줄 알고 걱정한 아들의 반응에 지연수는 "민수가 정말 심각하게 물어봤다"며 웃픈 일화로 소개했다.

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또한 지연수는 새로운 사랑에 대해서도 솔직한 생각을 밝혔다. 그는 "병약미 있는 스타일이 이상형"이라며 방송인 이윤석과 한민관을 언급한 뒤 "군필 고졸 남성분 기다리겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이어 아들의 달라진 반응도 전했다. 지연수는 "민수가 어릴 때는 '엄마 나만 사랑하죠. 내 옆에만 있을 거죠'라고 했는데, 지금은 '엄마 연애 좀 해'라고 한다"며 "아빠를 데려왔으면 좋겠다고 하더라"고 말했다.

그러면서 "너무 놀랐다. '엄마를 사랑해주는 아빠가 있으면 좋겠어. 그리고 나도 아빠가 있었으면 좋겠어'라고 지난해 이야기했다"며 어른스러워진 아들 민수의 반응을 전했다.

한편 지연수는 지난 2014년 11세 연하인 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 2016년 아들을 품에 안았지만, 2020년 이혼했다. 양육권과 친권은 지연수가 갖고 있다.

이후 두 사람은 TV조선 '우리 이혼했어요2'에 함께 출연하며 재결합 가능성을 보이기도 했지만, 결국 각자의 길을 걷게 됐다.

그런 가운데 일라이는 최근 이혼 6년 만에 재혼 소식을 전하며 화제를 모았다.

shyun@sportschosun.com