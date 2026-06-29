"김용건도 있잖아" 2세와 나이차 고민하는 이태곤에 이수경 폭탄 발언 ('남겨서뭐하게')

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[스포츠조선 이우주 기자] '남겨서뭐하게' 이수경이 2세에 대한 생각을 밝혔다.

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29일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 배우 이태곤과 이수경이 출연했다.

'하늘이시여'를 통해 처음 만난 두 사람. 이영자는 "논란도 많고 인기도 많았다. 우리가 알고 있던 뻔한 스토리가 아니었다"고 떠올렸고 이태곤은 "이야기가 복잡하다"고 밝혔다.

친딸을 며느리로 맞은 상상초월의 스토리로 막장 드라마의 새로운 장을 연 '하늘이시여'. 특히 데뷔작부터 주연을 맡아 화제가 됐던 이태곤은 "엄청 오해를 많이 받았다. '낙하산이다', '사장 조카다'. 신문기사에서도 '광고 모델하던 애가 드라마 주연을 하는 게 말이 되냐. 망할 거다'라는 식으로 나왔다. 되게 열받더라. 어떻게든 성공시킨다고 이를 바득바득 갈면서 했다"고 밝혔다.

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임성한 작가의 대본은 대사도 대본 그대로 해야 했다고. 이태곤은 "대사 하나도 토씨 하나 틀리면 안 된다. 그게 작가님 스타일"이라며 "눈물을 흘리는 타이밍까지 적어놓는다. 그 전에 눈물을 흘리면 안 된다 '여기서 한 방울'(이라고 적혀있다)"이라고 털어놨다.

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이수경은 "또 뭐가 힘들었냐"고 물었고 이태곤은 "제 성격상 제일 이해하기 힘든 게 러브스토리에서 '왜 여기서 울어야 하지?'였다. 도대체 내가 왜 이 상황에서 슬퍼해야 하는지 이해가 안 되더라. 그때는 완벽하게 캐릭터에 몰입했다기보다는 저와 구왕모라는 애가 혼돈이 생겼다. 그래서 감독님이 저를 세 시간 붙잡고 설득했다. 눈물을 안 흘리니까. 여자 때문에 눈물을 흘린 적이 없는데. 진짜 힘들었다"고 토로했다.

20살 때 결혼하는 게 꿈이었다는 이수경은 일을 시작하며 일에 더욱 중요성을 느꼈다고. 특히 배우들과의 연애를 지양했다는 이수경은 "나중에 마주칠 수도 있지 않냐"고 걱정했지만 이태곤은 "의외로 안 마주친다"고 밝혔다.

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좋은 남자의 기준을 알려달라" 낚시를 시켜보면 안 된다. 배 타고 갯바위 들어가보면 안다. 12시간 동안 선장이 안 와서 어떻게든 낚시를 해야 한다. 거기서 성격이 다 나온다 참을성이 없으면 계속 핸드폰하고 혼자 욕한다.

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하지만 아이는 꼭 갖고 싶다는 이수경은 "결혼이 늦어져서 난자 냉동을 생각해 봤는데 그걸 한국에서 결혼해서 쓸 수 없을 거라 생각해서 포기했다. 저는 입양도 생각했는데 입양이 안 된다더라. 결혼하기 전에는 다 안 된다더라"라고 토로했다.

이태곤 역시 "남자도 고민이 많이 된다. (아이와) 나이 차이가 많이 나니까"라고 걱정했다. 이에 이수경은 "오빠 김용건 선생님도 있잖아"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

2세 생각은 있지만 필수가 아니라는 이태곤은 '둘이 좋아서 결혼했지 애 낳으려고 결혼하는 거 아니지 않냐. 생기면 생기는 거고 아니면 마는 거다"라고 쿨하게 이야기했다.

wjlee@sportschosun.com