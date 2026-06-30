'블랙호크 조종사♥' BMK, 돌연 사라진 이유..시각장애인 학교 교사 됐다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 BMK가 시각장애 학생들에게 음악을 가르치며 따뜻한 감동을 전했다.

Advertisement

지난 29일 방송된 JTBC '밀착카메라'에서는 국립서울맹학교에서 음악 수업을 진행하고 있는 BMK와 학생들의 이야기가 소개됐다. 갑작스럽게 시력을 잃고 새로운 삶을 준비하는 학생들은 음악을 통해 잃어버린 꿈과 희망을 다시 찾아가고 있었다.

학생들은 "노래를 부를 때는 시력이 없어도 빛이 느껴진다"고 입을 모았다. 한 학생은 "평소 세상은 회색으로 느껴지지만 음악을 들을 때는 핑크색 같다. 마음이 편안하고 아름다워진다"고 표현해 깊은 울림을 안겼다.

국립서울맹학교에는 시각장애 학생 61명이 재학 중이며, 대부분 안마사 자격 취득을 목표로 공부하고 있다. 질병이나 사고로 시력을 잃은 뒤 새로운 삶을 시작한 학생들이 대부분이다. 국가대표 수영선수를 꿈꿨던 학생, 환경 플랜트 엔지니어와 방역업에 종사했던 학생 등 다양한 사연도 공개됐다.

Advertisement

BMK는 시각장애인 지인을 통해 맹학교의 이야기를 접한 뒤 학생들에게 음악을 선물하고 싶다는 마음으로 직접 학교에 음악 수업 개설을 제안했다. 정식 면접을 거쳐 교사로 활동하게 된 그는 2년째 매 학기 약 20차례 수업을 이어오며 학생들과 호흡하고 있다.

Advertisement

처음에는 BMK가 유명 가수라는 사실조차 몰랐던 학생들도 이제는 "항상 웃는 모습이 좋고, 수업에 진심이라는 게 느껴진다"고 고마움을 전했다.

학생들에게 음악은 단순한 취미를 넘어 삶을 다시 꿈꾸게 하는 힘이 됐다. 한 학생은 "안마사가 아니어도 좋다. 이제는 뭐든 도전해보고 싶다"고 달라진 마음을 전했고, BMK는 "있는 그대로의 자신을 받아들이고, 먼저 꿈을 꾸고 그것을 믿는다면 누구에게나 가능성은 있다"고 응원의 메시지를 전했다.

Advertisement

또한 BMK는 자신 역시 음악에서 위로를 받는다며, 행복한 하루를 시작하게 해주는 곡으로 스티비 원더의 'Overjoyed'를 꼽아 눈길을 끌었다.

Advertisement

음악이 전한 따뜻한 위로는 학생들에게 새로운 색을 선물했고, 회색빛으로만 느껴졌던 세상은 어느새 희망의 핑크빛으로 물들고 있었다.

한편 BMK는 지난 2011년 6월 미군 블랙호크 조종사 맥시 래리 디렐과 결혼했다.

tokkig@sportschosun.com