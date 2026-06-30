[월드컵 전반 리뷰]'질식수비에 고전' 네덜란드, '전원수비→역습' 모로코와 0-0 팽팽했다

Netherlands' Brian Brobbey (19) and Morocco's Gessime Yassine (16) compete for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between the Netherlands and Morocco in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

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[스포츠조선 노주환 기자]네덜란드와 모로코의 북중미월드컵 32강 전반전은 무득점으로 팽팽했다. 0-0으로 마쳤다.

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네덜란드는 30일(한국시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 모로코와의 2026년 북중미월드컵 32강(단판승부) 전반전에 우열을 가리지 못했다. 두 팀 다 공격의 완성도가 떨어져 견고한 수비를 뚫지 못했다.

네덜란드는 3-4-2-1 전형으로 나선다. 최전방에 브로비, 2선에 학포-서머빌, 허리에 판 더 펜-더용-그라벤베르흐-덤프리스, 스리백에 아케-반 다이크-반 헤케, 골키퍼 베르브루헨을 투입했다. 모로코는 4-2-3-1 포메이션으로 대응한다. 최전방에 사이바리, 2선에 엘 카누스-우나히-디아스, 수비형 미드필더로 부아디-엘 아이나위, 포백에 마즈라위-리아드-디오프-하키미, 골키퍼 부누가 먼저 나섰다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Morocco's Ismael Saibari clashes with Netherlands' Jan Paul van Hecke REUTERS/Daniel Becerril

네덜란드가 경기 초반 볼점유율을 높게 가져가면서 주도권을 잡았다. 조별리그와 달리 차분하게 경기를 풀어갔다. 단판 승부라 조심스러웠다. 모로코는 촘촘한 수비로 네덜란드의 공세를 차단한 후 빠른 역습으로 네덜란드 수비 뒷공간을 노렸다. 모로코는 전반 19분과 20분 두 차례 결정적인 슈팅이 네덜란드 수문장의 선방에 연달아 막혔다. 엘 아이나위의 헤더와 하키미의 강력한 오른발슛을 골키퍼 베르브루헨이 연속으로 쳐 냈다.

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실점 위기를 벗어난 네덜란드는 다시 경기 주도권을 잡고 공격적으로 밀고 올라갔다. 모로코는 전원 수비 후 빠른 역습으로 한방을 노렸다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Netherlands v Morocco - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 29, 2026 Netherlands' Jan Paul van Hecke receives medical attention after sustaining an injury REUTERS/Eloisa Sanchez

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네덜란드는 전반 38분 반 헤케가 공중볼 경합 과정에서 머리가 찢어지는 부상을 당했다. 중계 화면에 얼굴 부위에서 피가 떨어지는 장면이 나오기도 했다. 의료진이 투입됐고, 경기가 중단됐다.

네덜란드는 전반 43분 판 더 펜의 대포알 중거리슛이 모로코 골키퍼의 선방에 가로막혔다. 결국 두 팀 다 상대 골문을 열지 못했다. 전반전 0-0.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com