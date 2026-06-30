[월드컵 전반 리뷰]'질식수비에 고전' 네덜란드, '전원수비→역습' 모로코와 0-0 팽팽했다

[스포츠조선 노주환 기자]네덜란드와 모로코의 북중미월드컵 32강 전반전은 무득점으로 팽팽했다. 0-0으로 마쳤다.
네덜란드는 30일(한국시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 모로코와의 2026년 북중미월드컵 32강(단판승부) 전반전에 우열을 가리지 못했다. 두 팀 다 공격의 완성도가 떨어져 견고한 수비를 뚫지 못했다.
네덜란드는 3-4-2-1 전형으로 나선다. 최전방에 브로비, 2선에 학포-서머빌, 허리에 판 더 펜-더용-그라벤베르흐-덤프리스, 스리백에 아케-반 다이크-반 헤케, 골키퍼 베르브루헨을 투입했다. 모로코는 4-2-3-1 포메이션으로 대응한다. 최전방에 사이바리, 2선에 엘 카누스-우나히-디아스, 수비형 미드필더로 부아디-엘 아이나위, 포백에 마즈라위-리아드-디오프-하키미, 골키퍼 부누가 먼저 나섰다.
네덜란드가 경기 초반 볼점유율을 높게 가져가면서 주도권을 잡았다. 조별리그와 달리 차분하게 경기를 풀어갔다. 단판 승부라 조심스러웠다. 모로코는 촘촘한 수비로 네덜란드의 공세를 차단한 후 빠른 역습으로 네덜란드 수비 뒷공간을 노렸다. 모로코는 전반 19분과 20분 두 차례 결정적인 슈팅이 네덜란드 수문장의 선방에 연달아 막혔다. 엘 아이나위의 헤더와 하키미의 강력한 오른발슛을 골키퍼 베르브루헨이 연속으로 쳐 냈다.
실점 위기를 벗어난 네덜란드는 다시 경기 주도권을 잡고 공격적으로 밀고 올라갔다. 모로코는 전원 수비 후 빠른 역습으로 한방을 노렸다.
네덜란드는 전반 38분 반 헤케가 공중볼 경합 과정에서 머리가 찢어지는 부상을 당했다. 중계 화면에 얼굴 부위에서 피가 떨어지는 장면이 나오기도 했다. 의료진이 투입됐고, 경기가 중단됐다.
네덜란드는 전반 43분 판 더 펜의 대포알 중거리슛이 모로코 골키퍼의 선방에 가로막혔다. 결국 두 팀 다 상대 골문을 열지 못했다. 전반전 0-0.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com