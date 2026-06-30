‘전역’ 송강, 멀리서도 빛나는 연예인 포스..온라인 커뮤니티 뒤흔든 촬영장 목격담

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 송강의 차기작 촬영 현장이 포착되며 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

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지난 29일 한 온라인 커뮤니티에는 '송강 목격'이라는 제목과 함께 촬영 중인 송강의 모습이 담긴 사진이 올라왔다.

공개된 사진 속 송강은 멀리서도 단번에 눈에 띄는 훤칠한 비율과 작은 얼굴, 또렷한 이목구비를 자랑하며 시선을 사로잡았다.

해당 사진은 송강이 출연하는 tvN 새 드라마 '포핸즈' 촬영 현장에서 찍힌 것으로 알려졌다. 작품은 예술고등학교를 배경으로 음악에 재능을 가진 청춘들이 우정과 사랑, 경쟁을 통해 성장해 나가는 과정을 그리는 청춘 드라마다.

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송강은 극 중 피아노 분야에서 뛰어난 실력을 갖춘 천재 강비오 역을 맡는다. 강비오는 수려한 외모는 물론 학업과 피아노 실력 모두 최상위권을 유지하는 완벽주의적인 인물이다.

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이번 작품에는 송강과 함께 배우 이준영, 장규리 등이 출연해 또래 배우들의 호흡에도 기대가 모이고 있다.

'포핸즈'는 송강이 군 전역 이후 처음 선보이는 복귀작으로, 올해 하반기 방송될 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com