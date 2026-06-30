'뱃속 둘째 아이 잃은' 네덜란드 국대 공격수 코디 학포, 모로코와의 32강전 선발 출격..사이바리와 '창과 창' 대결

Cody Gakpo of the Netherlands (11) celebrates after scoring against Sweden for a 4-0 lead in the second half of a FIFA World Cup match at NRG Stadium in Houston, Texas, on Saturday, June 20, 2026. Photo by Christian Brunskill/UPI

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[스포츠조선 노주환 기자]뱃속의 둘째 아이를 잃은 네덜란드 축구 국가대표 공격수 코디 학포(리버풀)가 슬픔을 딛고 모로코와의 북중미월드컵 32강전(단판승부)에 선발 출전한다.

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네덜란드는 30일 오전 10시(한국시각) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열리는 모로코와 32강전을 갖는다. 로널드 쿠만 네덜란드 대표팀 감독은 학포의 선발 기용을 결정했다. 네덜란드는 3-4-2-1 전형으로 나선다. 최전방에 브로비, 2선에 학포-서머빌, 허리에 판 더 펜-더용-그라벤베르흐-덤프리스, 스리백에 아케-반 다이크-반 헤케, 골키퍼 베르브루겐을 투입하기로 했다.

모로코는 4-2-3-1 포메이션으로 대응한다. 최전방에 사이바리, 2선에 엘 카누스-오우나히-디아스, 수비형 미드필더로 부아디-엘 아이나오우, 포백에 마즈라위-리아드-디오프-하키미, 골키퍼 부누가 먼저 나선다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Netherlands Training - KC Current Training Facility, Kansas City, Missouri, U.S. - June 28, 2026 Netherlands coach Ronald Koeman and Cody Gakpo during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff

학포는 지난 29일 임신 중이던 둘째 아들을 잃은 비보 속에서도 대표팀에 남아 32강전을 준비했다. 학포의 연인인 노아 판 데르 베이가 임신 중이던 둘째 아들이 세상을 떠났다. 판 데르 베이는 SNS를 통해 아이를 잃은 심경을 밝혔다. 학포와 판 데르 베이는 오는 10월 둘째를 출산할 예정이었다. 학포는 네덜란드 대표팀 캠프에 남기로 했다. 네덜란드축구협회는 "가능한 한 학포 가족을 지원하고 있다. 학포는 연인과 논의한 끝에 대표팀에 남기로 했다"고 밝혔다.

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그는 이번 대회 조별리그 경기에서 2골-1도움을 기록 중이다. 네덜란드(승점 7)는 조 1위로 조별리그를 통과했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com