박미선, 암 투병 이어 백내장 경계.."선글라스 패션" 오해에 발끈

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[스포츠조선 정유나 기자] 유방암 투병 후 복귀한 박미선이 백내장을 언급하며 선글라스 착용 이유를 밝혀 눈길을 끌었다.

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지난 29일 김정난의 유튜브 채널에는 '오픈카 타고 제주도 가서 수국축제, 찐맛집, 수다 24시간 떤 절친 박미선X김정난 우정여행'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

공개된 영상에서 박미선과 김정난은 제주도 여행에 나서며 '아줌마의 우정은 디질 때까지'라는 문구가 적힌 티셔츠와 선글라스를 맞춰 착용했다.

그런데 이를 본 제작진이 "언니들 나이 때는 선글라스 기본 장착인 거냐"고 농담을 건네자, 박미선은 곧바로 "그게 아니고 백내장 때문에 그래 백내장"이라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 박미선은 2024년 12월 유방암 진단을 받은 후 항암 치료를 받았다. 이후 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연, "완쾌라는 표현을 쓸 수 없는 유방암이다. 다시 (암이) 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"라고 밝혔다. 최근 복귀해 많은 응원을 받고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com