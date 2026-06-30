'이 보다 스마트한 '늙은 여우'는 없다' 네이마르 안 쓰고도 日에 역전승! 브라질 안첼로티 감독 "우리는 연장전을 위해 그를 기다리고 있었다"

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti reacts REUTERS/Annegret Hilse

(260630) -- HOUSTON, June 30, 2026 (Xinhua) -- Moriyasu Hajime (L), head coach of Japan and Carlo Ancelotti, head coach of Brazil react during the round of 32 match between Brazil and Japan at the 2026 FIFA World Cup at Houston Stadium in Houston, the United States, June 29, 2026. (Xinhua/Xiao Yijiu)

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[스포츠조선 노주환 기자]"우리는 연장전을 위해 네이마르를 기다리고 있었다."

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이탈리아 출신 카를로 안첼로티 브라질 축구 대표팀 감독은 스타 네이마르(산투스)를 투입하지 않고도 일본에 역전승, 16강에 올랐다. 브라질은 30일(이하 한국시각) 미국 휴스턴 스타디움에서 벌어진 일본과의 2026년 북중미월드컵 32강전서 1대2 역전승했다. 전반 19분에 일본 가노 가이슈(마인츠)에게 역습 상황에서 선제골을 얻어맞았지만 후반전, 11분 카세미루(맨체스터 유나이티드)의 헤더 동점골에 이어 후반 추가시간 5분에 터진 마르티넬리(아스널)의 오른발 역전 결승골로 짜릿한 1골차 뒤집기 승리를 거뒀다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Substitute Brazil's Neymar Jr. at halftime REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY

Brazil's Casemiro (5), left, celebrates with Neymar (10) after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

안첼로티 감독은 긴박하게 돌아간 이번 경기에서 네이마르를 교체 출전시키지 않고 벤치에 두었다. 네이마르는 관중 앞에서 후반전에 몸을 푸는 모습이 포착되기도 했다. 득점이 필요한 상황에서 네이마르의 투입이 될 수도 있었다. 하지만 안첼로티 감독은 후반전 조커로 엔드릭, 마르티넬리, 파비뉴, 다닐루 산투스까지 4명을 투입했다. 안첼로티 감독은 최종적으로 네이마르를 투입하지 않기로 결정했고, 종료 휘슬이 울린 후 이 결정에 대해 설명했다.

그는 16강 진출을 확정한 후 인터뷰에서 "우리는 연장전을 대비해 네이마르를 기다리고 있었다. 그와 이야기를 나누었고, 원래는 후반 15분이나 20분 쯤에 투입할 예정이었다. 하지만 우리가 동점을 만들었고, 팀이 경기 주도권을 잡았기 때문에 구조를 바꾸고 싶지 않았다"고 말했다. 또 안첼로티 감독은 "우리는 벤치와 그라운드에 많은 (선수) 옵션을 가지고 있다. 일본은 쉬운 팀이 아니다. 조직력이 좋고 매우 강렬한 팀이다. 우리가 이길 자격이 있었다는 사실이 매우 중요하다"고 설명했다. 네이마르는 브라질 최고의 슈퍼스타다. 팬들은 그가 뛰는 모습을 보고 싶어한다. 하지만 그의 몸상태는 100% 정상이 아니다. 최고의 경기력을 보여주기 어려운 몸상태다. 안첼로티 감독은 경기 도중 긴박한 상황에서 네이마르 조커 카드를 포기하는 선택을 내렸고, 결과적으로 역전승하며 최고의 결과를 만들었다. 명장의 탁월한 선택이라는 평가를 내릴 만하다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to his players during the first half hydration break REUTERS/Pedro Nunes

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브라질의 16강 상대는 노르웨이-코트디부아르전 승자다. 이 경기는 7월 5일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린다. 네이마르는 이번 월드컵에서 스코틀랜드와의 조별리그 최종전 후반 조커로 투입된 게 전부다. 그는 종아리 부상에서 회복 중이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com