김연자 오열 “父 사망 열흘 뒤 지인이 알려줘 알아, 母마저 큰 병 투병 중” (아침마당)

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 김연자가 일본 활동에 전념하던 시절 아버지의 마지막을 지키지 못했던 사연을 털어놓으며 안타까움을 전했다.

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김연자는 30일 방송된 KBS 1TV '아침마당'의 '소문난 님과 함께' 코너에 출연해 가족을 향한 미안함과 애틋한 마음을 고백했다.

이날 그는 "1981년 발표한 '노래의 꽃다발'이 큰 사랑을 받아 음반이 360만 장가량 판매됐다"며 "덕분에 부모님께 집을 마련해 드릴 수 있었지만, 잘못한 게 있다"고 입을 열었다.

김연자는 일본에서 활발하게 활동하던 당시 아버지가 세상을 떠났지만, 그 사실을 곧바로 전해 듣지 못했다고 밝혔다. 그는 "가족들이 내가 공연과 스케줄 때문에 바로 올 수 없는 상황이라고 판단했고, 위약금 문제까지 있어 일부러 연락을 하지 않았던 것 같다"고 설명했다.

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결국 아버지의 별세 소식은 열흘이 지난 뒤 지인을 통해 알게 됐다고. 김연자는 "그때 정말 많이 엉엉 울었다"고 당시를 떠올렸다.

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이어 어머니에 대한 걱정도 전했다. 그는 "오랫동안 살아온 집이 많이 낡아 새로 지은 뒤 어머니와 함께 지내고 싶었는데, 현재 어머니께서 큰 병을 앓고 계신다"며 끝내 눈물을 보였다.

tokkig@sportschosun.com