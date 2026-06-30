'대참사' 홍명보호보다 심각 사태...'32강 충격 탈락' 나겔스만 미친 뻔뻔함 "난 사퇴할 생각 없다"

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[스포츠조선 김대식 기자]최악의 결과를 마주한 율리안 나겔스만 감독이 사퇴하지 않겠다고 선언했다.

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독일은 30일(한국시각) 미국 메사추세츠주 폭스버로우의 보스턴 스타디움에서 열린 파라과이와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 승부차기 끝에 탈락했다. 양팀은 연장전 포함 120분 혈투 끝에 1대1로 비겼다. 이어진 승부차기에서 파라과이가 골키퍼 오를란도 힐의 더블 선방에 힘입어 4-3으로 승리했다. 12년 만에 월드컵 토너먼트에 진출한 독일은 역사상 처음으로 월드컵 토너먼트 승부차기에서 패했다.

최악의 결과를 마주한 독일이다. 2014년 세계 최정상에 올랐던 독일은 2018년 대회부터 참사의 연속이다. 2018년은 대한민국이 독일을 몰락시켰다. 디펜딩 챔피언의 저주에 빠진 독일은 조별리그 최종전에서 한국을 상대로 패배하면서 독일 역사상 최초의 조별리그 탈락을 경험했다.

2022년 카타르 월드컵에서는 일본에 일격을 당한 독일이다. 스페인과 같은 조에 편성되면서 죽음의 조에 포함됐다고 해도, 독일이 조별리그를 통과하지 못할 것이라고는 누구도 예상하지 못했다.

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그 사이 독일은 요하임 뢰브, 한지 플릭 등 여러 차례 감독도 교체했다. 바이에른 뮌헨에서 성공하지 못한 나겔스만 감독을 데려오면서 달라지는 것처럼 보였지만 월드컵에서 또 실패하고 말았다. 조별리그에서도 독일은 고전했다. 퀴라소를 상대로는 대승했지만 코트디부아르는 극장골로 겨우 이겼다. 에콰도르에 1대2로 일격을 맞은 독일은 파라과이도 제압하지 못하면서 집으로 돌아가게 됐다. 독일 여론은 난리가 났지만 나겔스만 감독은 당당했다.

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나겔스만 감독은 경기 후 사퇴 관련 질문을 받자 "사퇴하지 않는다. 그건 제가 결정할 수 있는 일이 아니다. 원한다면 저는 언제든 준비돼 있다. 원하지 않는다면 저에게 그렇게 말해주면 된다"면서 사퇴할 생각이 전혀 없다고 대답했다.

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오히려 나겔스만 감독은 더 독일을 이끌고 싶다고 밝혔다. 그는 "저는 계속하고 싶다. 방금도 말씀드렸듯이 저는 준비돼 있다. 하지만 축구에서는 모든 것을 스스로 결정할 수는 없다"며 연임 의사를 공개적으로 드러냈다.

끝까지 나겔스만 감독은 "독일축구협회가 원한다면 저는 기쁜 마음으로 유럽선수권과 네이션스리그도 준비하겠다. 하지만 원하지 않는다면 저에게 그렇게 말해주면 된다"면서 자진 사퇴할 의사가 전혀 없다는 걸 확인해줬다,

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나겔스만 감독은 유로 2028까지 계약된 상태. 독일축구협회로서도 골머리다. 월드컵에서 이렇게 실패한 감독을 믿어주는 게 쉽지 않기 때문이다.