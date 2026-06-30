故 이주희 남편의 호소 "갑작스러운 심정지, 근거 없는 추측 멈춰달라"

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[스포츠조선 정유나 기자] 1세대 인플루언서 고(故) 이주희의 남편이 장례를 마친 뒤 추모해 준 이들에게 감사의 뜻을 전하며, 고인의 사망과 관련한 확인되지 않은 추측은 자제해 달라고 호소했다.

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고 이주희의 남편은 30일 자신의 SNS를 통해 장례를 무사히 마쳤다는 소식을 전했다. 그는 "우리 주희를 많은 분들의 따뜻한 배웅 속에 잘 보내드렸다"라며 "바쁘신 가운데도 함께 슬픔을 나누어 주시고, 진심 어린 위로와 애도의 마음을 보내주신 모든 분께 깊이 감사드린다"라고 인사를 전했다.

이어 "보내주신 따뜻한 마음 덕분에 주희가 외롭지 않게 마지막 길을 떠날 수 있었다"라며 고인을 향한 애도와 위로에 감사한 마음을 드러냈다.

남겨진 가족들의 심경도 전했다. 그는 "우리 주희는 저희 곁을 떠났지만, 남겨진 딸과 저는 앞으로 엄마이자 아내의 빈자리를 조금이나마 덜 느끼며 살아갈 수 있도록 서로를 의지하며 최선을 다해 살아가려 한다"라고 밝혔다. 다만 "아직은 너무도 갑작스러운 이별을 받아들이기 어려운 시간 속에서 하루하루를 힘겹게 버티고 있다"라며 깊은 슬픔을 토로했다.

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또한 최근 온라인상에서 제기되고 있는 각종 추측과 루머에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 "현재는 아내의 갑작스러운 심정지와 관련하여 사실과 다른 추측과 근거 없는 억측들이 이어지면서, 깊은 슬픔에 잠긴 저희 가족이 또 다른 상처를 받고 있다"라고 말했다.

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그러면서 "갑작스러운 이별만으로도 감당하기 어려운 시간을 보내고 있는 만큼, 고인의 명예와 남겨진 가족들을 위해 확인되지 않은 이야기나 추측성 언급은 부디 삼가 주시기를 간곡히 부탁드린다"라고 당부했다.

끝으로 그는 "지금 저희 가족에게 가장 필요한 것은 근거 없는 이야기나 추측이 아니라, 고인을 평안히 기억해 주시는 따뜻한 마음과 배려"라며 "부디 우리 주희가 아름다운 모습으로 기억될 수 있도록 함께 추모해 주시면 감사하겠다"라고 덧붙였다.

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한편 고인은 12만 명의 팔로워를 보유한 1세대 인플루언서로, 2019년 패션 브랜드 아브컬레션을 설립하며 여성 CEO로 이름을 알렸다.

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jyn2011@sportschosun.com