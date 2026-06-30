"네 주제를 좀 알아라" 일본 대망신도 이런 대망신이 없다...'브라질 광역 도발' 천재 유망주 공개 조롱

사진=The Football Village

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 천재 유망주 시오가이 겐토가 제대로 망신을 당하고 있는 중이다.

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일본은 30일(한국시각) 미국 텍사스주의 휴스턴 스타디움에서 열린 브라질과의 2026년 북중미월드컵 32강에서 1대2로 역전패를 당했다. 일본은 대회에서 탈락했다.

경기 후 브라질 공격수 마테우스 쿠냐는 눈물을 흘리거나 낙담하고 있는 일본 선수들을 위로했다. 하지만 단 한 명의 선수에게는 직접 찾아가 조롱했다. 그 대상은 겐토였다.

브라질과의 대결을 앞두고 겐토는 브라질을 무시하는 듯한 발언을 했다. 그는 "예전에는 강한 팀이었죠. 하지만 지금은 어떤가. 제 생각으로는 프랑스가 강하고, 아르헨티나도 강하다. 브라질에 대해서는 최근에는 별로 듣지 못한 것 같다"고 솔직하게 말했다. 의도는 모르겠지만 브라질 입장에서는 도발처럼 느껴질 수밖에 없다.

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심지어 브라질 슈퍼스타인 네이마르를 향해서도 "그건 예전의 네이마르 이야기 아닌가? 이제는 예전의 네이마르가 아니다. 지금은 우리가 좋은 흐름에 있다고 생각한다"며 무시하는 발언을 선보였다.

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상대를 존중하지 않는 태도는 결국 업보가 되어 돌아왔다. 쿠냐는 경기 후 겐토가 보이자 손가락 5개를 펼치며 브라질이 월드컵 5회 우승국이라는 걸 자랑했다. 또한 겐토를 향해 '작다'는 손짓과 함께 제대로 복수했다.

로이터연합뉴스

쿠냐는 경기 후 인터뷰에서 "우린 항상 일본 대표팀을 존경해 왔고, 그들과 경기하는 것이 얼마나 어려운지, 세계 축구계에서 얼마나 발전했는지에 대해 자랑스럽게 이야기하곤 했다. 그들은 최고의 팀 중 하나다"라고 먼저 상대를 존중했다.

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이어 "경기 전 (켄토의 발언을)나에게 친구들이 보여줬다"며 "그 선수는 우리를 향해 그런 발언을 했고, 우리 국가대표팀에 대해 잘 알지 못하는 것 같다. 우리 모두는 항상 겸손하고 소박하게 행동하려 노력해야 한다. 우리보다 더 나은 사람은 결코 없다는 점을 그들에게 상기시켜 주는 것은 언제나 좋은 일이다"고 했다.

로이터연합뉴스

마지막으로 "그에게 자기의 자리를 알려줄 수 있어서 좋았고, 다음 번에는 좀 더 침착하게 행동하며 자신이 누구와 맞서려는지 제대로 알기를 바란다"며 겐토를 또 저격했다.

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겐토는 이번 대회를 앞두고 파격적인 공약을 세우면서 화제가 되기도 했다. 월드컵 전 겐토는 "팀으로서는 우승이 목표지만, 개인적으로는 '무슨 말을 하는 거냐'고 생각할 수도 있겠지만 대회에서 제가 가장 많은 골을 넣을 수 있도록 노력하고 싶다"며 득점왕을 원한다고 밝혀 일본에서는 화제가 됐다.

하지만 겐토는 어떤 것도 이뤄내지 못했다. 네덜란드와의 조별리그 1차전에서 경기 막판에 투입된 시간을 제외하면 단 1초도 경기장에서 뛰지 못했다. 뛰지도 못했는데 괜한 도발로 브라질 선수들과 팬들에게 강도 높은 비난까지 당하고 있는 중이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com