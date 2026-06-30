윤민수 자식농사 초대박...윤후, 미국 명문대에 '음원 발매'까지 "곧 만나요"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 가수 윤민수의 아들 윤후가 근황을 공개했다.

Advertisement

30일 윤후는 "곧 만나요~ 프로필 음악은 제가 전에 발매했던 노래입니다!"라고 전하며 소통했다.

최근 홍대를 찾은 윤후는 흰 티셔츠에 하늘색 셔츠, 청바지를 매치해 훈훈한 비주얼을 완성하며 눈길을 끌었다.

특히 윤후가 프로필 음악으로 설정한 곡은 그가 직접 발매했던 'WHO LOVES U'로 알려졌다.

Advertisement

윤후는 '나무', 'WHO LOVES U', '12월의 봄', '요즘' 등 네 개의 싱글을 발매한 바 있다.

Advertisement

한편 윤후는 아빠인 윤민수와 지난 2013년부터 2014년까지 방송된 MBC '일밤-아빠! 어디가?' 시즌 1에 함께 출연, 시청자들의 많은 사랑을 받았다. 2006년생인 윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나대학교(UNC)에서 경영학을 전공 중인 것으로 알려졌다. 또한 최근에는 tvN STORY 연애 예능 프로그램 '내 새끼의 연애2'에 출연해 배우 최재원의 딸 최유빈과 최종 커플로 이어졌다.

shyun@sportschosun.com