87세 전원주, 보증금 10억·월 5백 최고급 실버타운 입주 결정 "가격 상관없다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 전원주가 최고급 실버타운을 둘러본 뒤 높은 비용에도 입주 의사를 드러냈다.

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30일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '보증금만 수십억! 초호화 실버타운 입성한 전원주!' 영상이 공개됐다.

이날 전원주는 "주변 지인들이 실버타운이 너무 좋다고 하더라. 밥도 주고 빨래도 해주고 아프면 병원도 데려가 준다고 해서 궁금했다"며 "가격은 상관없다. 이제는 나한테 돈을 많이 쓰면서 살고 싶다"고 말했다. 이에 PD가 "좋은 곳은 엄청 비쌀 텐데 괜찮겠냐"고 묻자 전원주는 "괜찮다. 알아봐 달라"고 답했다.

이후 최고급 실버타운을 찾은 전원주는 화려한 시설을 보며 "나도 여기가 관심이 있었다", "호텔 같다"며 감탄했다. 번쩍이는 엘리베이터와 고급스러운 내부를 본 그는 "실버타운이면 시골집 같은 곳을 생각했는데 완전 호텔에 들어가는 것 같다"고 놀라워했다.

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46층에 마련된 38평형 샘플룸에서는 한강이 내려다보이는 전망과 호텔급 인테리어가 눈길을 끌었다. 전원주는 "여기가 이렇게 멋있는지 몰랐다"면서도 "너무 좋으니까 비싸겠다"고 말했다.

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실버타운에는 응급콜 시스템과 24시간 간호사 및 직원 상주, 낙상 예방 재활 프로그램은 물론 영화관, 카페, 다양한 동호회, 대규모 피트니스 시설과 스파, 골프연습장 등 다양한 편의시설이 마련돼 있었다. 실제 입주자는 "생활이 원스톱으로 이뤄져 시간을 아낄 수 있고 또래 친구들도 많이 사귈 수 있다"고 추천했다.

입주 상담을 받은 전원주는 보증금이 10억 원, 최소 월 생활비가 1인 기준 500만 원, 2인 기준 540만 원이라는 설명을 들었다. 이에 "계약서를 가져오라"고 말했지만, 직원은 현재 대기 인원이 80명으로 평균 6개월에서 1년 정도 기다려야 한다고 설명했다.

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그러자 전원주는 "우리 살 날도 얼마 안 남았는데 1년을 기다리라니 어떡하냐. 나는 90살을 향해 가고 있는데 죽을 때 들어오라는 거냐"며 아쉬움을 드러냈다. 결국 그는 예약을 걸어놓은 뒤 "내 얼굴 생각해서 빨리 해달라"고 부탁해 웃음을 자아냈다.

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shyun@sportschosun.com