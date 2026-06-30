구단주 결단! 김연경처럼 키운다…이다연, 日 가와사키 임대 이적 [공식발표]

사진제공=흥국생명 핑크스파이더스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] 흥국생명 핑크스파이더스가 깜짝 결정을 내렸다.

Advertisement

흥국생명은 30일 '미들블로커 이다현(25)이 2026~2027시즌 일본 SV리그 NEC 레드로케츠 가와사키(Red Rockets Kawasaki)로 임대 이적해 한 시즌 동안 활약한다'고 발표했다.

흥국생명은 "이다현은 임대 선수로 일본 무대를 경험한 뒤 2027~2028시즌부터 흥국생명으로 복귀해 다시 핑크스파이더스 유니폼을 입을 예정"이라고 설명했다.

흥국생명 관계자는 30일 "팀의 핵심 전력이자 여자배구 국가대표인 이다현의 장기적인 성장을 위해 이번 임대를 결정했다"며 "세계 최고 수준의 리그에서 쌓은 경험이 선수 개인의 기량 향상은 물론 팀 경쟁력 강화와 한국 여자배구의 국제 경쟁력 제고에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

Advertisement

이다현의 일본 리그 임대 결정에는 지난 2월 취임한 이호진 구단주의 의중이 반영된 것으로 알려졌다. 이 구단주는 지난 2009년 태광그룹 회장 시절 당시 핑크스파이더스 소속이던 김연경을 일본 JT마블러스에 임대 형식으로 보내기도 했다. 김연경은 이후 튀르키예 리그로 진출해 세계 정상급 선수로 성장했다.

사진제공=흥국생명 핑크스파이더스 배구단

Advertisement

이다현은 2001년생 미들블로커로 빠른 이동 공격과 안정적인 블로킹을 강점으로 하는 국가대표 선수다. 2023~2024시즌과 2024~2025시즌 V리그 베스트7 미들블로커에 선정되는 등 국내 정상급 선수로 활약해 왔다.

이다현은 "좋은 기회를 마련해주신 흥국생명 구단에 감사하다"며 "새로운 환경에서 많은 것을 배우고 더욱 발전한 모습으로 흥국생명 팬 여러분께 돌아올 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

Advertisement

구단 관계자는 "이번 해외 임대는 선수 개인의 성장과 팀의 미래 경쟁력을 함께 고려한 결정"이라며 "일본 무대에서 다양한 경험을 쌓고 한층 성장한 모습으로 돌아올 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com