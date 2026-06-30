랄랄, 위고비·마운자로 부작용 고백…"위아래로 다 뿜었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 겸 방송인 랄랄이 다이어트 주사인 위고비와 마운자로를 사용했다가 심한 부작용을 겪었다고 털어놨다.

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30일 유튜브 채널 '랄랄'에는 일상을 담은 새 브이로그 영상이 공개됐다.

영상에서 랄랄은 최근 다이어트 근황을 전하며 "드디어 70kg이 깨졌다. 솔직히 3개월 동안 6kg이 빠졌다"고 밝혔다.

이어 그는 "큰 비법은 없다. 덜 먹고 운동을 해야 빠진다"며 현실적인 다이어트 방법을 소개했다.

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그러면서 최근 다이어트 보조 치료 경험도 솔직하게 털어놨다.

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랄랄은 "저는 위고비랑 마운자로를 못 한다"며 "부작용이 너무 심했다. 거의 10% 안에 든다는 그 부작용을 제가 겪었다"고 말했다.

이어 "위아래로 다 뿜고 그래서 한 번만 맞고 아예 다 때려쳤다"고 고백해 놀라움을 안겼다.

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현재는 건강한 방식으로 체중을 감량하고 있다고도 밝혔다.

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랄랄은 "천천히 건강하게 빼려고 한다"며 "예전에는 60kg대만 돼도 좋겠다는 생각이었다"고 말했다.

그는 아침마다 삶은 계란을 챙겨 먹고 배고플 때는 조금씩 자주 먹는 식습관을 유지하고 있다고 설명했다.

랄랄은 "몸이 언제 또 굶을지 모른다고 생각하면 지방을 저장하려고 한다더라"며 "조금씩 자주 먹으면 칼로리 소모에 도움이 된다고 들어 그렇게 실천하고 있다"고 전했다.

또 남편이 추천한 아보카도와 바나나를 활용한 스무디 레시피도 공개하며 "포만감이 좋고 고급스러운 디저트를 먹는 느낌"이라며 자신만의 식단 관리법을 소개했다.

한편 랄랄은 최근 육아와 방송 활동을 병행하며 꾸준히 일상을 공개하고 있으며, 특유의 솔직한 입담으로 팬들과 활발히 소통하고 있다.

narusi@sportschosun.com