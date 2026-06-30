김호중, 가석방 후 올린 '친필 사과문'…"어긋나지 않게 살겠다"

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 음주 뺑소니 혐의로 실형을 살다 가석방된 가수 김호중이 출소 직후 팬카페를 통해 직접 심경을 밝혔다. 화려한 복귀보다는 자숙과 뉘우침을 최우선으로 하겠다는 의지로 풀이된다.

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30일 오후, 김호중은 자신의 팬카페에 '그리운 식구들에게'라는 제목의 친필 편지를 게재했다.

그는 "이곳에 다시 글을 쓰기까지 2년이 걸렸다"며 "또 느낀다. 저의 잘못이 크다는 것을"이라고 말문을 열었다.

앞서 김호중은 이날 오전 경기 여주 소망교도소를 통해 출소했다. 검정 슈트 차림으로 교도소 문을 나선 그는 현장을 찾은 취재진과 팬들의 질문 세례에도 아무런 입장을 밝히지 않고 황급히 현장을 떠나 대중의 궁금증을 자아낸 바 있다.

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하지만 그는 자택으로 이동한 뒤 팬들에게 직접 쓴 편지를 통해 그간의 심경을 털어놓았다.

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김호중은 편지에서 "2년 6개월의 형기 중 가석방 심사 대상에서 적격 판정을 받아 오늘 세상에 나오게 됐다"고 현 상황을 설명했다.

이어 "옥문을 벗어났다는 자유와 해방의 마음이 앞서는 것이 아니라, 더욱 책임감을 갖고 뉘우치며 잔여 형기를 채워나가도록 하겠다"며 복역 후의 다짐을 전했다.

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특히 그는 "더 이상의 말보다는 지금 저 자신이 어떤 상황과 처지에 놓여있는지를 명확히 보고, 어긋나지 않게 살겠다"고 강조하며 "죄송하다. 정말 죄송하다. 더 돌아보고 마음을 바로잡겠다"고 거듭 고개를 숙였다.

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김호중은 지난 2024년 5월, 서울 강남구 압구정동에서 음주 상태로 차량을 운전하다 택시를 들이받고 도주한 뒤 매니저에게 허위 자수를 부탁한 혐의(특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 등)로 구속 기소되어 징역 2년 6개월을 선고받았다.

당초 오는 11월 24일 만기 출소 예정이었으나, 형기의 80%를 채우고 예정보다 5개월가량 일찍 가석방되어 사회로 나오게 됐다. 출소 후 김호중은 남은 형기 동안 보호관찰을 받게 된다.

대중의 싸늘한 시선 속에서 가석방으로 사회에 복귀한 김호중이 직접 쓴 '친필 사과문'을 통해 돌아선 민심을 조금이나마 돌릴 수 있을지 귀추가 주목된다.

narusi@sportschosun.com