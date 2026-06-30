눈물 흘리고 땅 내리치던 이강인, 마침내 웃는다...월드컵 조기탈락 여파, "변수 없으면 몇 시간 안에 오피셜 발표"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 이적이 마무리 단계에 임박했다는 주장이 등장했다.

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이강인은 2026년 북중미월드컵을 아쉬움 속에서 마쳤다. 2022년 카타르 대회에서 시작을 알린 이강인의 월드컵 여정은 2026년 북중미월드컵에서 절정에 돌입함을 예고했다. 완숙한 에이스로의 도약을 알렸다. 주장 완장을 찬 손흥민의 뒤를 이어 대표팀의 무게를 짊어질 핵심으로서의 의미를 대회 내내 선보였다. 1차전 체코전, 2차전 멕시코전 모두 경기력의 중심은 단연 이강인이었다.

하지만 에이스의 책임은 무거웠다. 25일(한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 마지막 경기에서 한국은 0대1로 패배했다. 이강인은 선발로 출격했으나, 공을 잡을 때마다 집중 견제의 대상이 됐다. 평소다운 경기력을 보여주기에 어려운 환경이 조성됐다. 그럼에도 이강인은 포기를 몰랐다. 계속된 돌파와 크로스 시도로 한국이 위협적인 장면을 만들 수 있도록 마지막까지 끈을 놓지 않았다. 그럼에도 한국은 한 골의 격차를 극복하지 못했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이강인이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

경기 후 마음이 무너진 에이스의 모습이었다. 고개를 떨궜고, 잔디를 주먹으로 내리치며, 아쉬움의 눈물을 흘렸다. 최고의 활약을 펼치던 대회였기에 스스로 느끼는 실망감도 더 컸을 이강인이다. 경기 후 그는 "결국엔 세 경기에서 두 경기를 이기지 못했기 때문에 다들 많이 반성해야 된다고 생각한다. 나도 마찬가지로 실력이 많이 부족했다고 생각한다. 그래서 앞으로 더 많이 반성하고 더 앞으로 발전하려고 노력해야 될 것 같다"고 반성했다. 한국은 3위 경쟁국 마지노선인 8위에서 밀려나 10위로 마치며 조별리그에서 탈락했다. 이강인은 30일 인천국제공항을 통해 한국으로 돌아왔다.

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월드컵은 아쉬움 속에 마쳤지만, 이강인의 여름은 더 뜨거워질 준비를 마쳤다. 여름 이적시장에서 드디어 이적 마무리 시그널이 나왔다. 스페인의 엘데스마르케는 30일 '이강인이 아틀레티코 마드리드와 계약을 체결할 가능성이 크다'고 보도했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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엘데스마르케는 '이강인은 아틀레티코 마드리드와 이미 이적에 합의했으며, 이적료는 2500만~3000만 유로에 추가 옵션이 포함된 금액으로 PSG와의 최종 협상만 남겨뒀다. 대한민국 월드컵대표팀의 탈락으로 아틀레티코 마드리드는 몇 주 동안 진행해왔던 이적 협상을 다시 본격적으로 추진할 수 있게 되었으며, 특별한 변수가 없다면 몇 시간 안에 공식 발표가 있을 것으로 예상된다'고 전했다.

이미 유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 '이강인이 아틀레티코 이적에 가까워졌다'고 밝힌 바 있다. 월드컵을 마친 이강인의 이적 소식도 곧바로 공식 발표가 이뤄질지도 주목할 부분이다. 아틀레티코는 22일 방한 소식을 발표했다. 8월5일 '팀 K리그'가 맨시티와 격돌하고, 4일 뒤 맨시티와 아틀레티코가 맞대결을 펼친다. 모두 서울월드컵경기장에서 펼쳐진다. 아틀레티코가 이강인을 영입한다면, 맨시티전이 데뷔전이 될 가능성도 배제할 수 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com