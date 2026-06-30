이병헌♥이민정, 유명인 부모탓에 자녀들이 겪은 현실..."떼 쓰는 법을 몰라"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 두 자녀를 향한 미안한 마음을 털어놨다.

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30일 유튜브 채널 '이민정MJ'에는 '한국인 없음. 이태리 현지인들만 아는 찐 휴양지 즐기기' 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 이탈리아에서 여유로운 휴가를 즐기며 현지 음식을 맛본 뒤 행복한 미소를 지었다. 여행을 즐기던 그는 자연스럽게 두 자녀에 대한 이야기를 꺼냈다.

이민정은 "준우도 서이도 좀 미안한 게 있다"며 "우리가 백화점이나 사람 많은 곳을 많이 안 가니까 '이거 사줘' 하면서 떼를 쓰는 모습을 거의 본 적이 없다"고 말했다.

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제작진이 "아이들이 착하다"고 말하자 이민정은 이를 부인하며, "착한 게 아니다"라며 "그런 곳을 많이 가야 떼를 쓰면 얻어낼 수 있다는 생각도 하게 되는데, 사람 많은 곳에 가서 뭘 사고 하는 경험이 거의 없으니까 '이거 사자'라고 하는 모습을 본 적이 없다"고 설명했다.

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유명 배우인 부모를 둔 탓에 사람들이 많이 모이는 장소를 자주 찾지 못했고 그로 인해 아이들이 또래들과 같은 경험을 하지 못한 것 같아 미안한 마음이 든 것.

오히려 아이들이 떼를 쓰거나 부모에게 조르는 평범한 경험조차 충분히 하지 못한 것 같아 안타깝다는 것이 이민정의 솔직한 고백이었다.

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한편 이민정은 지난 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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shyun@sportschosun.com