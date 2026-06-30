이솔이, 박성광과 이혼설 불거진 의미심장 심경글 "헤어진 거 아냐" 직접 해명

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 의미심장한 글을 올린 뒤 불거진 이혼설에 선을 그었다.

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이솔이는 30일 자신의 사회관계망서비스에 사람과의 관계에 대한 자신의 생각이 담긴 영상을 공개했다.

영상에서 이솔이는 "내 나이 서른아홉, 지우고 싶은 과거가 있다. 가치관이 다른 사람을 만나 밤새 서로를 설득하려 했던 시간이었다. 내 감정을 담아낼 단어를 골라 상대 마음속에 억지로 밀어 넣으려 했던 날들이다"라고 털어놨다.

그는 "지독한 오만이었다. 내 깊은 속내와 감정의 굴곡을 타인이 전부 이해해 주길 바랐다. 인간의 복잡한 감정을 대신할 수 있는 단어는 지극히 일부분인데 말이다. 그래서인지 말로 구태여 설득하지 않아도 소통이 원활하고 납득이 되는 결이 맞는 관계는 참 소중하다"고 전했다.

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그러면서 "그 관계 사이에는 굳이 감정의 스펙트럼을 단어로 쪼개 설명하지 않아도 삶을 대하는 태도나 속도가 비슷하기에 생기는 이해가 존재한다. 수십 년을 각자의 우주에서 살아온 두 사람이 만나 어떠한 억지스러움도 없이 맞물린다는 것은 어쩌면 원칙적으로는 불가능하고 예외적으로만 가능한 기적이 아닐까"라고 말했다.

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이어 "그 예외적인 기적을 기다린다. 하지만 우리는 이해할 수 없으면서도 그 여백까지 끌어안는 실수를 한다. 그걸 사랑이라 한다고 한다"고 덧붙였다.

이솔이가 의미심장한 글을 공개하자 일부 네티즌들은 박성광과의 관계를 걱정했다. 한 네티즌은 "그런 과거를 거쳐온 언니의 현재는 어떠냐. 후회가 없을 수는 없겠지만, 다른 소중함을 알게 되고 결국 좋은 길로 걸어왔다면 너무나 좋을 것 같다. 지금 곁에 있으신 분과도 그러하길 조심스레 바라본다"며 응원의 메시지를 남겼다.

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이에 이솔이는 "난 후회 없이 잘 지내고 있다. '지우고 싶은 과거'는 내 생각을 풀어내는 데에 있어 약간의 후킹일 뿐"이라고 해명했다.

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또 다른 네티즌은 "언젠가부터 시선이 불안해 보인다. 혹시 헤어지신 건 아니냐"고 물었고, 이솔이는 "아니다. 지병 정기검진 앞두고 불안한 건 맞지만 시선은 그냥 전후방 예의주시 중인 것뿐"이라고 답했다.

이솔이는 걱정이 이어지자 "약간의 후킹에 많은 분들이 걱정하셔서 수습하자면 캡션도 함께 봐달라"며 "그럼에도 그 차이를 끌어안는 게 사랑이라고 예쁘게 마무리했다"고 강조했다.

한편, 이솔이는 2020년 개그맨 박성광과 결혼해 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연하며 부부 일상을 공개한 바 있다.

이후 이솔이는 여성암을 투병했다는 사실을 고백, 수술과 항암치료를 받았다고 밝히며 많은 응원을 받았다.