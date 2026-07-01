♥띠동갑 목사와 결혼한 여배우 "내가 먼저 고백하고 프러포즈, 17년째 좋다"(신랑수업)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 이유리가 '신랑수업2'의 특별 선생님으로 출격, 목사 남편과 여전한 금실을 자랑했다.

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금요일 밤 9시로 편성을 변경해 7월 3일(금) 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 '스튜디오 멘토 군단' 이승철-탁재훈-송해나와 '학생' 김성수-서준영이 자리한 가운데, 서준영의 '절친'인 배우 이유리가 일일 선생님으로 출격해 냉철한 연애 조언을 하는 모습이 담긴다.

이날 이유리는 "평소 술을 마시지 않고 잘 놀 수 있는 특기가 있어, '신랑수업2'의 '오락부장' 자리를 노리고 있다"고 당찬 포부를 밝힌다. 이어 이유리는 "어느덧 결혼 17년 차"라며, "남편에게 내가 먼저 사귀자고 했고, 프러포즈도 내가 먼저 해서 결혼하게 됐다"고 결혼 비화를 공개한다. 이에 '프러포즈를 여자가 먼저 하는 건 어떤지?'라는 화두가 나오자, 서준영은 "오히려 (정재경이) 먼저 해줬으면 좋겠다"라며 애타는 마음을 드러낸다. 김성수는 "남녀 누가 먼저 해도 상관없다"고 열린 마인드를 보인다.

결혼 토크로 분위기가 달아오른 가운데, 이유리는 띠동갑 목사 남편에 대해 "남편과 불같이 뜨겁게 연애했다기보다 서로를 알아가는 연애를 거쳐 결혼까지 하게 됐다. 그래서인지 지금이 훨씬 더 좋다. 17년이 흐른 줄도 모르겠다"라며 남편을 향한 애정을 듬뿍 드러낸다. 반면, 김성수는 "내 나이쯤 되면 결혼을 안 해도 시간이 금방 흐른다"라고 '골드 싱글남'의 입장을 대변(?)해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

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그런가 하면, 이유리는 '신랑수업2'의 애청자로서 김성수-서준영의 연애를 지켜본 소감에 대해서도 냉철하게 밝힌다. 그는 "가슴이 답답하고 얹힌 것 같은 기분이 들었다"면서 "이분들이 여자를 너무 모르는 것 같다"고 일침을 가한다. 이어 "서준영과는 드라마 두 편을 같이 촬영했는데, 한 작품에서는 '썸'을 탔고 다른 작품에서는 부부로 호흡을 맞췄다"고 친분을 강조한 뒤, "평소 연애를 별로 안 해본 티가 났다"며 '팩폭'해 서준영을 어질어질하게 만든다. 이에 '교장' 이승철은 "오늘 냉철하게 지켜보면서 답답했던 마음을 다 쏟아내고 가라"고 당부해 웃음을 자아낸다.

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'특별 선생님'으로 나선 이유리의 애정 어린 연애 코칭 현장은 7월 3일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2' 16회에서 만날 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com