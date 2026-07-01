'음바페 6골-2도움+뎀벨레 4골-2도움+올리세 5도움' 합쳐서 공격포인트 19개, '음뎀올 트리오' 대폭발! 프랑스가 우승 0순위인 이유

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[스포츠조선 박찬준 기자]프랑스가 우승 0순위인 이유다.

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프랑스는 1일(한국시각) 미국 뉴저지주의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스웨덴과의 2026년 북중미월드컵 32강에서 3대0으로 승리했다. 16강에 오른 프랑스는 독일을 제압하는 이변을 연출한 파라과이와 8강을 두고 격돌한다.

초반 스웨덴에 밀렸던 프랑스는 압도적 개인기량을 앞세워 상대를 몰아붙였다. 중심에는 역시 킬리안 음바페, 우스만 뎀벨레, 마이클 올리세, '음뎀올 트리오'가 있었다. 전반 32분 뎀벨레로부터 시작된 공격이 음바페에 연결됐고, 음바페의 슈팅은 골대를 맞고 나왔다. 이어 올리세와 뎀벨레가 연이어 날카로운 슈팅을 때렸다.

전반 45분 선제골을 넣었다. 코너킥에서 올리세의 짧은 연결을 받은 뎀벨레가 음바페를 봤다. 음바페는 사각에서 수비수를 제친 뒤에 환상적인 마무리에 성공했다. 후반 8분 프랑스가 한 걸음 더 달아났다. 올리세가 페널티박스 정면으로 치고 달리다가 브래들리 바르콜라에게 완벽한 패스를 내줬다. 바르콜라가 강력한 슈팅으로 득점에 성공했다.

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음바페가 경기를 끝냈다. 후반 29분 올리세의 절묘한 패스를 받아서 깔끔한 슈팅으로 마무리했다. 프랑스는 음바페, 올리세 같은 주요 선수들에게 휴식을 부여하면서 경기를 마무리했다.

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프랑스는 이번 대회 최고의 화력을 과시 중이다. '음뎀올 트리오'가 모두 폭발 중이다. 음바페는 6골로 리오넬 메시와 함께 득점 선두를 달리고 있다. 음바페는 메시도 하지 못한 월드컵 7경기 멀티골이라는 대기록을 작성했다. 그는 월드컵 통산 18경기에서 18골을 넣는 미친 득점력을 자랑하고 있다. 메시에 이어 월드컵 통산 역대 최다 득점 2위다. 도움도 2개를 기록하며 8개의 공격포인트로 이번 대회 선두다.

'발롱도르 위너' 뎀벨레는 4골-2도움을 기록 중이다. 음바페에게 최전방 자리를 두고 한 칸 아래인 섀도 스트라이커로 뛰고 있음에도 최고의 활약을 펼치고 있다. 뎀벨레는 지난 노르웨이전에서 전반만에 해트트릭을 기록했다. 전방위적 활약을 펼치고 있는 뎀벨레는 도움도 2개를 기록 중이다. 올리세 역시 5개의 도움을 기록하며 도움 선두를 달리고 있다. 올 시즌 바이에른 뮌헨에서 보여준 미친 활약을 대표팀에서도 이어가고 있다.

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프랑스의 공격진은 개막 전부터 역대급이라는 평가를 받았다. 음바페는 두 시즌 연속 라리가 득점왕을 거머쥐었고, 뎀벨레는 두 시즌 연속 빅이어의 중심이었다. 올리세는 올 시즌 무려 22골-29도움을 기록했다. 하지만 모두 개인주의 성향으로, 시너지가 나지 않을 수 있다는 우려도 있었다. 하지만 기우였다. 이들은 역대급 호흡으로 프랑스의 우승 가능성을 높이고 있다. 세 선수가 이번 대회 4경기에서 쌓은 공격포인트만 19개다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com