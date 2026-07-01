'돌싱' 한그루, 쌍둥이 출산 후 41kg까지 감량.."몸 삐쩍 말려 체지방 없어"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 한그루가 41kg 뼈말라 시절을 돌아봤다.

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30일 '그루니까말이야' 유튜브 채널에는 '49kg 유지하는 여름 관리 루틴. 식단부터 운동까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

한그루는 "제가 진짜 많이 먹는다. 밥을 늘 두 공기씩 먹는다"라며 남다른 식성을 언급했다. 이어 "고기를 먹든 찌개를 먹던 밥 없이 먹는 건 불가능하다. 탄수화물에 중독됐다. 그렇게 먹다 보니 살이 쪘다. 원래 41kg였는데 지금은 49~50kg가 나간다. 단기간에 많이 쪘다"라고 덧붙였다.

한그루는 "3년 전 이맘때인데 얼마나 말랐는지 보여드리겠다"라며 핸드폰을 들었고, 복근이 선명하게 드러난 깡마른 비키니 사진을 공개했다. 그는 "체지방이 거의 없고 (몸을) 삐쩍 말린 거다. 근데 요즘엔 생각이 바뀌긴 했다. 규칙적으로 꾸준히 할 수 있는 걸 지향하게 됐다. 이제 살이 빠지면 얼굴부터 빠져서 어디 아픈 애 같더라"라고 말했다.

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이어 그릭요거트, 두유 등으로 식단을 관리하고 운동에 집중한다고 밝혔다.

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한편 한그루는 2015년 9세 연상 사업가와 결혼, 슬하에 쌍둥이 남매를 뒀지만 2022년 이혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com