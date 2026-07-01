'돌싱' 김현숙, 이혼 후 7년째 솔로.."내 아들 자식처럼 사랑해 줄 남자 없다고 생각"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김현숙이 이혼 후 7년간 솔로로 지낸 이유를 밝혔다.

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29일 '김현숙의 묵고살자' 유튜브 채널에는 김현숙이 아들과 나들이를 떠난 영상이 공개됐다.

김현숙은 "아들 하민이는 이제 한국에서 공부하기로 결정했다"라며 하민 군이 유학 생활을 끝냈다고 전했다. 이어 "2년 동안 어학연수 잘 했다고 생각한다. 한국 학교를 다니고 싶어 해서 한국에 같이 있자고 쿨하게 결정했다. 이젠 외롭지는 않고 피곤할 것 같다"라며 웃었다.

김현숙은 이어 하민 군이 최근 재혼을 권유했다면서 복잡한 심경을 전했다. 그는 "내가 내일모레 50살인데, 7년째 연애를 안 했다. 사람들이 왜 연애를 안 하냐고 하던데 (연애하기) 싫더라. 난 40대 초반부터 혼자였는데, 여자는 이때부터가 한창이라서 여자로서 아무도 안 만나고 끝나는 건가 싶은 마음은 들었다. 눈 깜짝하면 이제 60, 70살이다. 나의 40대가 이렇게 가나 싶다. 남자라기보다는 좋은 친구가 있으면 좋겠다"라고 털어놨다.

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이어 "얼마 전 하민이의 얘기를 듣고 마음이 울컥했다. 아들이라서 아빠의 부재를 느끼는 것 같다. 내 아들을 자기 자식처럼 사랑해 줄 사람은 거의 없다고 생각해, 재혼은 생각도 안 했는데 아들이 재혼을 하라고 해서 깜짝 놀랐다"라고 덧붙였다.

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한편 김현숙은 지난 2014년 결혼, 슬하에 하민 군을 뒀지만 2020년 이혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com