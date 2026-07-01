황정음 "남자 다시 만나고 싶다"…이혼 1년만에 고백한 '연애 의지'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 황정음이 솔직한 연애관을 털어놨다.

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1일 유튜브 채널 '황정음'에는 '육아 탈출했다가 인지도도 탈출한 날'이라는 제목과 함께 숯가마를 찾아 힐링을 즐기는 일상이 공개됐다.

이날 황정음은 자연 속에서 여유를 만끽하며 인생과 사랑에 대한 생각을 솔직하게 이야기했다. 황정음은 "점을 봤는데 그분이 먼저 '남자 운은요?'라고 물어보더라"는 제작진의 말에, "사랑 없이 어떻게 살아요. 인간은 사랑하려고 태어난 거예요"라며 "또 남자를 만나고 싶은 생각이 있냐고 묻는다면, 당연히 사랑을 해야죠"라고 말했다.

앞서 신점을 본 황정음에 무속인은 "배우자감은 없다. 사람이 잘못 들어오면 본인 기운 다 뺏겨버리는 사주라서 그냥 내 기운을 갖고 사는 게 중요하다. 결혼 안 하고 자유롭게 연애하는 건 문제없다"며 재혼에는 부정적인 견해를 내놓았다. 그럼에도 황정음은 "언제 괜찮은 남자를 만나냐"고 재차 물었고, 무속인은 "내후년 정도인데 결혼은 안 하고 그냥 만나는 게 좋다"고 말한 바 있다.

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특히 황정음은 "결혼한 사람들은 또 다른 사랑을 할 수가 없으니까 부럽지?"라고 너스레를 떨면서도, "사실 저도 막 여러 사람을 만나보고 싶고 자유롭게 놀아보고 싶다는 생각도 했는데, 막상 그게 잘 안 되더라. 사랑도 힘들고 팔자도 쎄다"라고 털어놔 눈길을 끌었다.

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한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 두 사람은 2020년 한 차례 이혼 조정을 신청했지만 재결합했고, 이후 2024년 다시 이혼 소송을 진행해 지난해 5월 최종적으로 이혼 절차를 마무리하며 각자의 길을 걷게 됐다.

또한 황정음은 이혼 절차를 밟던 중 지난해 농구선수 출신 사업가 김종규와 공개 열애를 인정했지만, 약 2주 만에 결별 소식을 전하기도 했다.

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olzllovely@sportschosun.com