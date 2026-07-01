지드래곤, 최준희 게시물에 뜻밖의 '좋아요'...깜짝 소통에 팬들 "성덕 인증"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 지드래곤이 배우 최준희의 SNS 게시물에 직접 '좋아요'를 누르며 뜻밖의 온라인 소통으로 화제를 모으고 있다.

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1일 최준희는 지드래곤이 공식 계정으로 자신의 게시물에 '좋아요'를 누른 화면을 캡쳐해 자신의 스토리에 다시 공유하며 기쁜 마음을 드러냈다.

앞서 최준희는 지난달 30일 자신의 SNS에 "그는 사람들이 잃어버린 꿈을 다시 꺼내게 만드는 첫 번째 불씨"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 게시물에는 지드래곤의 계정을 직접 태그하며 남다른 팬심도 드러냈다.

공개된 사진 속 최준희는 서울 성수동에서 진행 중인 지드래곤의 패션 브랜드 피스마이너스원과 디즈니·픽사의 영화 Toy Story 5 컬래버레이션 팝업 스토어를 방문한 모습이다. 전시 공간 곳곳을 둘러보며 다양한 포토존에서 인증 사진을 남긴 그는 팝업 현장의 분위기를 생생하게 전했다.

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이날 최준희는 크롭 기장의 데님 베스트와 데님 팬츠를 매치한 '청청 패션'으로 시선을 사로잡았다. 특히 한층 더 마른 몸매와 늘씬한 비율이 돋보이며 특유의 스타일리시한 분위기를 완성했다.

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지드래곤의 화답에 팬들은 "성덕이 됐다", "지드래곤이 직접 좋아요를 눌렀네", "최준희도 감격했을 듯", "뜻밖의 소통이라 반갑다" 등의 반응을 보이며 관심을 나타냈다.

한편 최준희는 배우 고(故) 최진실의 딸로 현재 인플루언서로 활동 중이다. 지난 5월에는 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 이후 미국 LA에서 약 3주간 신혼여행을 다녀온 근황을 공개해 화제를 모은 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com