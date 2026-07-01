"당황하셨어요?"…1.2이닝 무실점인데 '강판'→의아해하는 유토, 감독이 직접 설명했다 [고척 현장]

고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "선수가 못 던져서 바꾼 것 아냐.""

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자칫 오해를 살 뻔한 상황이었지만 사실은 선수를 향한 사령탑의 배려였다.

키움 히어로즈 설종진 감독이 지난 달 30일 중계 화면에 포착됐던 외국인 투수 가나쿠보 유토(27)와의 '더그아웃 밀착 대화'에 대한 비하인드 스토리를 털어놓았다.

유토는 이날 고척 LG 트윈스전에서 팀의 네 번째 투수로 등판해 완벽한 위기 대처 능력을 선보였다. 5-0으로 앞선 7회초 무사 1, 2루의 위기 상황에 등판한 유토는 문성주를 중견수 플라이로 잡은 뒤, 대타 문보경을 8구 승부 끝에 2루수 병살타로 유도하며 실점 없이 이닝을 완벽하게 틀어막았다.

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8회에도 마운드에 오른 유토는 송찬의를 뜬공 처리한 뒤 박해민에게 안타를 맞았으나, 오스틴 딘을 다시 좌익수 플라이로 잡아내며 2아웃을 만들었다. 투구 수는 단 27개로 여유가 넘쳤으나, 키움 벤치는 돌연 유토를 내리고 박정훈을 투입했다.

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이 과정에서 마운드를 내려오는 유토의 얼굴에 아쉬움과 의아함이 교차하는 표정이 중계 화면에 고스란히 잡혔다. 이 모습을 더그아웃에서 진중하게 지켜보던 설 감독은 유토가 들어오자마자 직접 다가가 어깨를 다독이며 상황을 설명했다.

고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

설 감독은 1일 LG전에 앞서 "유토가 2아웃을 잡아놓고 교체되니까 마운드에서 약간 의아한 표정을 짓더라. 그래서 오해를 풀어주기 위해 직접 설명을 하러 갔다"고 입을 열었다. 설 감독은 "선수가 못 던진 게 결코 아니다. 투구 수가 거기서 더 많이 올라가면 오늘(1일) 경기에 투입을 할 수 없지 않나. 오늘 경기를 위해 아웃카운트 하나를 남겨두고 끊어준 것이니 오늘 경기도 준비를 잘해달라고 말했다"고 미소를 지었다.

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5점 차 여유가 있는 상황에서 27구를 던진 유토에게 이닝 마무리를 맡기는 것보다, 연투가 가능한 상태로 투구를 멈추게 해 1일 경기 승부처에 다시 기용하려는 감독의 복안이었다.

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올해 처음 도입된 아시아쿼터 제도를 통해 키움의 유니폼을 입은 유토는 현재 팀의 마무리와 셋업맨을 자유자재로 오가며 불펜의 핵심 윤활유 역할을 100% 수행하고 있다. 올 시즌 37경기에 등판해 32⅔이닝을 소화하며 4승 4패 11세이브 8홀드, 평균자책점 3.58의 성적을 기록 중이다. 이러한 눈부신 맹활약을 바탕으로 유토는 아시아쿼터 선수 중 '최초'로 올스타전 출전(감독 추천)을 앞두고 있다.