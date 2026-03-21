고양 소노 9연승 질주, '봄 농구' 굳히기 돌입…부산 KCC 3연패 탈출, 허훈 부상 OUT 걱정(종합)

기사입력 2026-03-21 23:27


고양 소노 9연승 질주, '봄 농구' 굳히기 돌입…부산 KCC 3연패 탈…
사진제공=KBL

고양 소노 9연승 질주, '봄 농구' 굳히기 돌입…부산 KCC 3연패 탈…
사진제공=KBL

[스포츠조선 김가을 기자]고양 소노가 구단 최다 연승 기록을 '9'로 늘렸다.

고양 소노는 21일 고양 소노 아레나에서 열린 울산 현대모비스와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 홈 경기에서 연장 접전 끝에 90대86으로 이겼다. 소노(26승23패)는 지난달 14일 현대모비스와의 경기를 시작으로 9연승을 질주했다. 9연승은 올 시즌 프로농구 10개 구단을 통틀어 최다 연승 기록이다. 소노 구단 역사상 최다 기록이기도 하다. 또한, 소노는 홈 10연승을 내달렸다. 현대모비스와의 대결에선 4연승을 거뒀다. 소노는 5위를 지키며 '봄 농구' 굳히기에 들어갔다. 반면, 현대모비스는 원정 10연패 늪에 빠졌다. 17승31패로 8위에 머물렀다.

소노는 전반을 44-38로 앞선 채 전반을 마쳤다. 후반 들어서도 근소한 열세에서 견제하던 현대모비스는 3쿼터 2분 40여 초를 남기고 57-55로 경기를 뒤집었다. 쿼터 종료 직전엔 서명진의 버저비터 3점포로 64-61로 앞섰다. 4쿼터 내내 끌려다니던 소노는 종료 2분 31초 전 이정현의 3점 슛으로 76-77로 추격했다. 경기 종료 0.8초를 남기고 네이던 나이트가 3점 슛 동작에서 얻어낸 자유투 3개를 모두 넣어 79-79로 균형을 맞췄다. 경기를 연장으로 끌고갔다.

두 팀은 연장전에서도 5차례의 역전, 3번의 동점을 주고받으며 팽팽하게 격돌했다. 막판에 소노가 케빈 켐바오를 앞세워 리드를 챙겼다. 켐바오는 1분 14초를 남기고 자유투 2득점으로 87-86으로 재역전을 만들어냈다. 30초 전엔 2점 슛을 추가해 89-86을 만들어 소노가 승기를 잡았다.

나이트가 32점-16리바운드, 켐바오가 31점-7리바운드를 기록했다. 이정현도 더블더블(14점-12어시스트)을 작성하며 힘을 보탰다. 현대모비스에선 레이션 해먼즈가 25점-6리바운드, 서명진이 16점-7어시스트를 기록했지만 승리를 챙기지 못했다.


고양 소노 9연승 질주, '봄 농구' 굳히기 돌입…부산 KCC 3연패 탈…
사진제공=KBL

고양 소노 9연승 질주, '봄 농구' 굳히기 돌입…부산 KCC 3연패 탈…
사진제공=KBL
부산사직체육관에서는 부산 KCC가 서울 삼성을 100대81로 완파했다. KCC(25승24패)는 3연패에서 탈출하며 6위에 자리했다. 반면, 삼성(13승35패)은 7연패를 기록하며 최하위에 머물렀다.

KCC는 숀 롱(24점-11리바운드), 최준용(22점-5어시스트), 송교창(13점)이 각각 두 자릿수 득점을 기록했다. 다만, KCC는 허훈이 1쿼터 중 상대 선수와 부딪히며 코뼈가 골절되는 부상으로 이탈하며 고민을 남겼다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 男배우, 자택서 숨진 채 발견..“자연사로, 잠자다 세상 떠나”

2.

'갑질 의혹' 박나래, 두문불출 중 신기루 모친상 조문…"사건엔 끝내 침묵"

3.

故설리 친오빠, BTS 광화문 공연 공개 저격…"공연할 곳 없는 것도 아닌데"

4.

'돌싱' 28기 영식, ♥현숙과 열애 발표..고3 딸 “그러든가 말든가” 쿨 반응

5.

'박수홍♥' 김다예, 17개월 딸 '뽀뽀 폭격'에 사르르..."아기 낳아야 하는 이유"

스포츠 많이본뉴스
1.

"오이시! 日 사랑해" 다들 '우웩'할 때 광고 땄다…한국 콜드승 뒤 무례한 태도 논란 잠재우나

2.

'미쳤다 롯데!' 16안타-12득점 대폭발, 한화 꺾고 승률 0.857 질주[부산 리뷰]

3.

"롯데 올해 한번 기대해주세요" 예뻐 죽겠네, 감독 눈에서 꿀이 떨어진다[부산 현장]

4.

'봄 롯데 어떻게 이겨요' 엄상백 7실점 와르르, 칭찬 일색 → 또 위기 [부산 리포트]

5.

'WBC 157㎞' 드디어 에이스 컴백, 23일 마지막 점검한다 "60구 예정"[잠실 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"오이시! 日 사랑해" 다들 '우웩'할 때 광고 땄다…한국 콜드승 뒤 무례한 태도 논란 잠재우나

2.

'미쳤다 롯데!' 16안타-12득점 대폭발, 한화 꺾고 승률 0.857 질주[부산 리뷰]

3.

"롯데 올해 한번 기대해주세요" 예뻐 죽겠네, 감독 눈에서 꿀이 떨어진다[부산 현장]

4.

'봄 롯데 어떻게 이겨요' 엄상백 7실점 와르르, 칭찬 일색 → 또 위기 [부산 리포트]

5.

'WBC 157㎞' 드디어 에이스 컴백, 23일 마지막 점검한다 "60구 예정"[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.