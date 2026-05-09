'홍현희 시매부' 천뚱, 몰라보게 야윈 충격 근황 "염증 방치하다 입원"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 홍현희의 시매부 '천뚱'(본명 임정수)이 건강 이상으로 활동을 중단했던 근황을 전하며 팬들에게 인사를 건넸다.

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9일 천뚱의 유튜브 채널에는 '입원....... 그리고.....꽃 게'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 꽃게 먹방을 선보인 천뚱은 이후 딸과 함께 카메라 앞에 등장, 오랜만에 인사를 전했다. 그는 눈에 띄게 살이 빠진 듯한 헬쑥한 얼굴을 드러내 팬들의 걱정을 자아냈다.

천뚱은 "안녕하세요. 천뚱입니다. 저는 지금 여기 서천 저희 본가에 와 있습니다"라며 인사했다.

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그는 "제가 한 두 달여 만에 구독자 여러분께 인사를 드리는데, 다리에 염증이 생겨서 제가 어리석게도 방치를 했다가 염증이 붉어져 입원 치료를 하게 됐다"고 털어놨다. 이어 "오랜만에 영상을 올리게 돼 죄송하다. 구독자 여러분을 오랜만에 뵈어서 너무 반갑고 행복하다"고 덧붙였다.

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또한 앞으로의 활동 계획에 대해서는 "건강한 먹방을 기획하고 있다"며 "아이들과 소통하는 영상도 많이 찍고, 건강한 먹거리와 맛있는 음식을 소개해드리며 다가가는 천뚱이 되겠다"고 전했다.

한편 홍현희의 시매부로도 잘 알려진 천뚱은 지난 2023년 초 전정 신경염 진단을 받고 약 8개월간 투병한 끝에 완치 소식을 전한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com