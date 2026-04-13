[현장인터뷰] 1차전 홈패배, 여유 잃지 않은 김주성 감독..."야투율 올라가면 승부 볼 수 있다"

사진=KBL

Advertisement

Advertisement

[원주=스포츠조선 김대식 기자]김주성 원주 DB 감독은 패배에도 불구하고, 여유를 잃지 않았다.

Advertisement

DB는 13일 원주 DB프로미 아레나에서 열린 부산 KCC와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 6강 PO 1차전에서 78대81로 패배했다. 1차전의 중요성을 생각할 때 홈에서의 패는 치명적이다.

그러나 김 감독은 "1차전 선수들이 준비한 대로 잘해줬다. 좋은 경기였다"며 패배에도 선수들을 칭찬했다. 다만 "아쉬운 건 슛이 안 터졌다. 골밑에서 쉬운 샷이 안 들어갔다. 뼈아픈 실책"이라며 야투율에서 밀려 패배했다고 분석했다.

이어 "초반 리바운드, 속공 저지는 좋았다. 얼리 오펜스를 더 해줬으면 좋았을텐데 뛰는 양이 많아서 힘들었다"고 했다. 홈에서의 2차전이 더 중요해졌다. "선수들이 하고자 하는 의지가 크다. 마지막에도 리바운드 하나 차이였다. 야투율이 올라가야 승부를 볼 수 있다. 1차전과 비슷하게 리바운드, 속공을 중점으로 두고 거기서 나오는 슛이 터져주길 바라야 한다"고 봤다. 김 감독은 "홈에서 1승을 먼저 하면 좋겠지만 1승 1패를 목표로 하겠다. 2차전에서 승부를 잘 보겠다"고 마무리했다.원주=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com