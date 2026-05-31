"왜 마갈량이스를 5번에?"→"그가 원했다", 이유 모르겠다! 아스널 레전드 앙리의 공개 저격…'적' 브라질 동료의 따뜻한 위로

epa13005543 Marquinhos of PSG (L) comforts his countryman Gabriel Magalhaes of Arsenal after the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. EPA/ANNA SZILAGYI

PSG's goalkeeper Matvey Safonov, left, celebrates while Arsenal's Gabriel Magalhaes, right, reacts after failing to score during a penalty shootout after extra time during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026. (AP Photo/Petr Josek)

Soccer Football - UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal - Puskas Arena, Budapest, Hungary - May 30, 2026 Paris St Germain's Lee Kang-in celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League REUTERS/Andrew Boyers

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[스포츠조선 김성원 기자]이강인의 파리생제르맹(PSG·프랑스)이 2년 연속 유럽을 제패했다.

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PSG는 31일(한국시각) 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 열린 아스널(잉글랜드)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전에서 120분 연장 혈투 끝에 1대1로 비긴 후 승부차기에서 4-3으로 승리했다.

지난 시즌 창단 후 첫 UCL 정상에 오른 PSG는 2연패에 성공했다. 다만 프랑스컵에서 32강에서 탈락하며 두 시즌 연속 '트레블' 달성에는 실패했다. PSG는 프랑스 리그1과 UCL,'더블'(2관왕)로 시즌을 마쳤다.

이강인의 결승전 출격은 불발됐다. 벤치에서 출발한 그는 지난 시즌에 이어 또 한번 그라운드를 밟지 못했다. 그러나 그는 PSG에서 12번째 우승을 경험했다. 메이저 트로피만 따지면 리그1 3회, 프랑스컵 2회, UCL 2회 등 7번째 정상 등극이다. UCL 2연패는 한국 선수 최초다.

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아스널은 전반 6분 만에 카이 하베르츠의 선제골로 리드를 잡았다. 하프라인 부근에서 PSG 수비수 마르키뇨스가 공을 걷어낸다는 것이 아스널 레안드로 트로사르를 맞고 튀어 올랐다. 이 볼을 잡은 하베르츠는 골대 왼쪽까지 단독 드리블한 뒤 사각에서 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

Paris Saint-Germain's Brazilian defender #05 Marquinhos lifts the trophy as he celebrates with teammates winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique celebrates with his champion medal after winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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PSG는 후반 20분 승부를 원점으로 돌렸다. 흐비차 크바라츠헬리아가 얻은 페널티킥을 우스만 뎀벨레가 침착하게 성공시켰다.

더 이상 골은 터지지 않았다. 결국 희비는 승부차기에서 엇갈렸다. 아스널은 2번 키커 에베레치 에제에 이어 5번 키커인 가브리엘 마갈량이스가 실축했다. PSG는 3번 키커 누누 멘데스의 슈팅이 골라인을 통과하지 못했다. 하지만 그외 4명이 모두 골을 성공시켰다.

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아스널 레전드 티에리 앙리는 센터백 마갈량이스가 마지막 5번째 커키로 배정된 것에 의문을 제기했다. 그는 이날 경기 시작 전 아스널을 대표해 PSG의 영웅 프레스넬 킴펨베와 함께 우승 트로피인 '빅이어'를 들고 입장했다. 그후 CBS 해설위원으로 활동했다.

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앙리는 "페널티킥을 차러 갈 때면 언제나 존경심을 표한다"면서도 "마갈량이스가 왜 갔는지, 어떻게 다섯 번째 키커가 되었는지는 모르겠다"고 물음표를 달았다. 그러나 그는 "마갈량이스는 시즌 내내, 그리고 오늘 밤 경기에서도 엄청난 활약을 펼쳤다. 하지만 아쉬운 순간들이 있었다. 그래도 그는 숨지 않았다"고 덧붙였다.

영국의 '더선'은 '페널티킥을 찰 것으로 예상됐던 부카요 사카와 카이 하베르츠는 이미 교체된 상태였다. 하지만 노니 마두에케나 마르틴 수비멘디 등이 자원할 수도 있었을 거다'라고 했다.

French former Arsenal FC player Thierry Henry (L) and French former Paris Saint-Germain (PSG) Presnel Kimpembe present the Champions League trophy before the start of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Arsenal's manager Mikel Arteta and Arsenal's Eberechi Eze react during a penalty shootout after extra time during the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, Saturday, May 30, 2026.(AP Photo/Vadim Ghirda)

마갈량이스가 실축하자 브라질 국가대표인 동료인 PSG의 주장 마르키뇨스가 가장 먼저 다가가 위로했다. 미켈 아르테타 아스널 감독은 그 결정에 대해 "마갈량이스가 5번을 원했다. 당연히 우리는 이 순간을 위해 준비하고 훈련해 왔다. 보통 페널티킥 키커는 사카, 마르틴 외데고르, 하베르츠가 맡는다. 그러나 연장과 승부차기로 가면서 키커가 달라질 것이라는 것을 알고 있었다"며 "에제의 경우 훈련에서 한 번도 페널티킥을 놓치지 않았다. 하지만 결국 중요한 순간에 해내야 하는 거다. 우리는 상대만큼 정확하고 효율적이지는 못했고, 그것이 우리가 우승하지 못한 이유"라고 고개를 숙였다.

루이스 엔리케 PSG 감독은 "오늘 경기는 두 팀 모두 우승할 자격이 있었다. 하지만 이번 시즌을 치러온 방식을 돌아보면 우리가 챔피언에 오를 만했다. 너무 기쁘다. 내년에도 이 자리에 서기 위해 노력하겠다. 안 될 이유는 없다"고 기뻐했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com