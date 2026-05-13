[챔프전 현장인터뷰] 우승 차지한 KCC 이상민 감독 "선수보다 감독 우승, 확실히 더 의미있다"

13일 고양 소노아레나에서 열린 프로농구 챔피언결정전 고양 소노와 부산 KCC의 경기. 우승을 차지한 KCC 이상민 감독이 그물을 커팅하고 있다. 고양=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.13/

13일 고양 소노아레나에서 열린 프로농구 챔피언결정전 고양 소노와 부산 KCC의 경기. 우승을 차지한 KCC 선수들이 이상민 감독을 헹가래를 치고 있다. 고양=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.13/

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[고양=스포츠조선 류동혁 기자] "선수보다 감독으로 우승이 너무 의미있다."

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부산 KCC 이상민 감독은 이렇게 말했다.

그는 KCC의 우승을 이끌었다. 선수, 코치, 감독으로 모두 플레이오프 우승을 차지한 사령탑이 됐다. 역대 4호다.

그는 모든 선수들에게 모든 공을 돌렸다.

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이 감독은 우승이 결정된 뒤 가진 기자회견에서 "항상 농구단에 애정을 가지고 계신 KCC 회장님에게 감사하다. 늘 얘기하지만, 6강, 4강에서 주전들이 모두 잘 뛰었다. 개인적으로 5명이 모두 MVP라고 생각한다. 개성 강한 선수들이 그 자리에서 내려놓고 포지션별로 제 역할을 했다. 그래서 우승한 것"이라고 했다.

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그는 "지금은 돌아가신 KCC 명예회장님(고 정상영 명예회장) 아버지가 생각난다. 감독으로서 우승하라고 돌아가시기 전에 말씀하셨는데, 그 약속을 지킨 것 같아서 너무 기쁘다"고 했다.

그는 "선수 때 우승보다는 감독 때 우승한 것이 큰 의미가 있다. 선수 때 챔프전을 가지는 마음과 감독으로서 준비하는 과정이 완전히 다르다. 선수 때는 내가 잘하면 되는데, 감독으로서는 이 선수들을 모두 지휘하는 부분에서 잠도 잘 자지 못했다. 긴장을 많이 했다. 주장 최준용이 (감독님이 긴장하니까) 자기들까지 긴장하게 된다고 농담을 하기도 했다. 지금이 훨씬 더 좋다"고 했다.

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가장 힘들었던 시기도 언급했다.

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그는 "시즌 초반 가장 힘들었다. 정규리그에서는 주전선수들의 부상이 많았다. 벤치에 있는 장재석 최진광 김동현 나바로까지 그 선수들이 플레이오프 직전까지 해줬다. 주전들의 부상을 지탱해 준 선수들이었다. 벤치 자원이 열심히 하지 못했다면 이 자리도 없었을 것이라고 생각한다"고 했다.

6위로서 최초의 우승이다. 그는 "선수들 표현도 그렇고, 저도 그렇고 6강 1차전이 플레이오프에서 빅4가 제대로 기용된 경기였다. 느낌이 너무 좋았고, 조금만 더 짜보면 충분히 (우승이) 가능하다고 생각했다"며 "챔프전에서는 당초 LG가 올라올 것으로 예상했지만, 예상 외로 소노가 올라왔다. 워낙 상승세의 팀이었고, 기세가 날카로웠다. 하지만, 3차전까지 선수들이 잘해주면서 승리할 수 있었다. 소노 역시 매우 좋은 팀이기 때문에 길게 가면 매우 위험하다는 생각이 들었고, 5차전에서 무조건 끝내야 한다고 생각했다"고 했다. 고양=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com