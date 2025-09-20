'13남매 장녀' 남보라 "엄마 한명이냐"..'가족 루머'에 억울 ('동…

|
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 13남매 장녀로서 겪는 고충을 털어놨다.
20일 방송된 MBN 예능 '속풀이쇼 동치미'에서는 '니들이 K-장녀의 삶을 알아?'라는 주제로 얘기를 나눴다.
이어 남보라는 "첫째와 막내가 21살 차이가 난다"며 "제가 막내랑 20살 차이 난다. 제가 대학교 입학할 때 막냇동생이 태어났다. 그걸로 나이 계산을 한다"고 전했다.
남보라 가족은 사진을 찍으려고 인원 체크까지 해 눈길을 끌었다. 친정가족만으로도 앵글이 꽉 차며 든든함을 자아냈다.
가족여행을 가면서도 차만 3대가 출동했다. 남보라는 "가족 여행갈때 저희 인원수에 맞는 곳이 잘 없다. 인원 추가해도 다 안된다. 결국 회사 워크숍 펜션으로 검색하니까 우리 가족이 지낼 곳이 나오더라"고 설명했다.
또한 남보라는 "남편과 결혼 이야기가 나올때 보라씨 형제 자매가 13명인데 혹시 부담스러워하지 않았느냐"는 질문에 "처음에는 믿기지 않는 숫자니까 우주 블랙홀 얘기하듯 막연하게 받아들이더라. 가족모임을 하면서 조금씩 체감하기 시작했다"고 밝혔다.
