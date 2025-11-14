[SC이슈] 50만 유튜버 성지인의 ‘모두의지인’’, 경쟁사 고객정보 해…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 인플루언서 성지인이 공동대표로 있는 결혼정보회사 '모두의지인'의 공동대표가 경쟁사 고객정보를 해킹한 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받았다.
14일 이데일리 단독 보도에 따르면 서울중앙지법 형사17단독 허서윤 판사는 개인정보보호법 위반 등 혐의로 기소된 주식회사 테키 신민호 대표에게 징역 2년에 집행유예 3년, 사회봉사 160시간을 명령했다. 회사에는 벌금 700만 원이 선고됐다.
신 대표가 이끄는 주식회사 테키는 '모두의지인'의 운영사로 성지인 대표와 공동대표 체제다. 성 대표는 KBS '사장님 귀는 당나귀 귀', tvN '커플팰리스', SBS '신발 벗고 돌싱포맨' 등에 출연하며 얼굴이 알려졌고 약 49만 명의 구독자를 보유한 연애상담 유튜브 채널 '모두의지인'을 운영 중이다.
수사 결과 신 대표는 2020년 하반기 전문 해커를 고용해 다른 결혼정보업체의 고객정보를 수차례 빼돌린 것으로 드러났다. 그는 A사에서 6만8000여 건, B사에서 3만1000여 건, C사에서 15만2000여 건 등 수십만 건의 개인정보를 불법 취득한 혐의를 받는다. 해커에게는 1000만 원가량을 건넨 것으로 조사됐다.
당시 결혼정보업체에 재직 중이던 성 대표가 관련된 정황도 확인됐다. 성 대표는 자신이 근무하던 회사의 고객관리 시스템에 신 대표가 접근할 수 있도록 했고 신 대표는 이를 이용해 고객 116명의 이름·나이·연락처를 유출했다. 성 대표는 피의자 신분으로 경찰 조사를 받았으나 재판에는 넘겨지지 않았다.
한편 '모두의지인'은 선별된 회원의 프로필을 기반으로 무제한 만남을 제공한다는 콘셉트의 프리미엄 결혼정보서비스를 제공하고 있다.
