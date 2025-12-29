이재상 하이브 대표, 美버라이어티 '세계에서 가장 영향력 있는 엔터계 경…

이재상 하이브 대표, 美버라이어티 '세계에서 가장 영향력 있는 엔터계 경영진' 120人 선정 [고재완의 K-ShowBIZ]

기사입력 2025-12-29 11:19


이재상 하이브 대표이사. 사진=하이브

[고재완의 K-ShowBIZ] 이재상 하이브 대표이사가 미국 연예 전문지 버라이어티(Variety)가 선정한 전 세계에서 가장 영향력 있는 엔터계 경영진에 이름을 올렸다.

버라이어티는 지난 24일(한국 시각) 창간 20주년을 기념해 엔터테인먼트 업계에서 리더십과 영향력을 보여준 경영진 120인을 선정하며 117번째로 이 대표를 포함시켰다.

버라이어티는 "2024년 승진한 이재상 대표는 음악, 영화, TV 분야에서 회사의 영향력과 사업 영역을 확장하는 '하이브 2.0' 계획을 추진하고 있다"며 "특히 하이브 아메리카를 거점으로 음악, 콘텐츠, 게임, 팬덤을 새로운 방식으로 결합해 전 세계 고객에게 선보이는 대규모 계획을 포함하고 있다"고 선정 배경을 밝혔다.

또한, 하이브에 대해서는 "K-팝을 넘어 전 세계적으로 증가하는 K-컬처에 대한 관심을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다"고 덧붙였다.

이 대표는 앞서 '2025 빌보드 글로벌 파워 플레이어스'(2025 Billboard Global Power Players)에 선정되었고, 미국 레코딩 아카데미 프로페셔널 회원(Professional member)에도 이름을 올리는 등 글로벌 음악 시장에서 영향력을 넓히며 하이브의 성장과 글로벌 확장을 이끌고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

