박진희, '재벌家 이혼' 최정윤에 "산전수전 공중전 위에 있어"

최종수정 2025-12-29 09:52

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최정윤이 산전수전을 겪고 느낀 점을 고백했다.

28일 유튜브 채널 'PDC'에서는 배우 최정윤, 박진희, 윤소이의 영덕 여행기가 공개됐다.

박진희는 PD에게 "너무 여러 사람들을 만나서 깊이 있는 대화를 하지 않냐. 그럼 어떠냐"고 궁금해했고 PD는 "제가 이 계통에서 10년 넘게 일한 사람들을 만나지 않냐. 그런 사람들한테는 다 배울 것이 있다고 생각한다"고 밝혔다.

PD는 "배우들이 유튜브를 하지 않냐. "어렵게 생각하지 말고 그냥 조금 마음 편하게 생각하면 누구낙와 대화하는 콘텐츠를 해도 본인들한테는 되게 큰 힘이 될 거 같다"고 말했고 최정윤은 "그거 자체를 힘들어하는 것"이라며 입을 열었다.

최정윤은 "얘기하는 것 자체를 (힘들어한다.) 뭐든 조심하고 가려아 하던 시절이 있었으니까. 지금은 너무 편안해지니까 얘기가 막 나오는 거 같다"며 "마음이 편하고 잃을 것도 없고 다 겪어봤고 지나보니까 아무것도 아니라는 걸 안다"고 털어놨다.

박진희는 "그걸 지나야 한다"고 호응했고 최정윤은 "지나 봐야 아는 게 문제다. 우리 애한테 얘기를 하는데 그때는 모른다. 우리도 그런 소리를 얼마나 많이 들었냐. 우리가 선택을 잘할 수 있게 도와줘야 하는데 어렵다"고 털어놨다.


저녁에 과메기를 먹으면서도 진솔한 이야기는 계속됐다. 박진희는 "정윤이를 보고 많이 배웠다"며 "어렸을 때는 블랙 아니면 화이트였다. 중간이 없다. 좋으면 좋고 싫으면 싫고 양쪽으로 단정짓는 성격이었다. 그게 저의 안 좋은 성격 중에 하나인데 얘가 나한테 맨날 '그레이가 있어. 중간이 있어. 중간도 괜찮다'고 얘기해줬다. 내 선택으로 어쩔 수 없는 일들을 받아들이는 게 어른이지 않냐. 그걸 스트레스 없이 자연스럽게 받아들이는. 그런 얘기를 해줬다"고 밝혔다.

이어 "(최정윤은) 삶이 너무 감사함으로 채워진 사람이다. 내가 하소연을 하면 '그래도 지금 멀쩡히 잘 살고 있잖아. 삼시세끼 먹고 따뜻한 집이 있고 다 건강하잖아' 이렇게 된다"고 밝혔고 윤소이 역시 "그래서 맨날 진희 언니랑 얘기하다보면 '산전수전 공중전에 최정윤이 있다'고 한다"고 거들었다.


한편, 최정윤은 지난 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신인 윤태준과 결혼, 슬하 딸 하나를 뒀으나 2022년 이혼했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.