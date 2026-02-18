홍혜걸, '100만원 벌금' 여에스더♥에 뜯고 뻔뻔 "내 조신함의 대가는 네가 감당해야"
[스포츠조선 이게은기자] 의학전문기자 홍혜걸이 아내 의사 여에스더의 돈 100만원을 챙기고도 뻔뻔한 반응을 보였다.
16일 '여에스더의 에스더TV' 채널에는 '100만원 뜯긴(?) 여에스더 충격적인 홍혜걸의 반응'이라는 쇼츠 영상이 공개됐다.
홍혜걸은 송년회 때 직원들과의 내기에서 져 100만원을 내야 했다. 이 사실을 알고 놀란 여에스더는 "현금이 어디 있어서?"라며 당황했고 홍혜걸은 "네가 돈을 입금해야 한다"라고 말했다.
여에스더는 "어쩌나 저쩌나 내 돈이 나가는구나. 난 놀지도 못하고 그 게임도 못했다. 요새 나는 나를 위해 쓰는 돈은 없다. 어제 하루에 방송을 2번 했고 봉사도 했다. (오늘은) 회사를 위해 일을 하고 왔는데, 혜걸 씨의 상금 벌금 때문에 내신권 100만 원씩이나 나갔다"라며 한숨을 쉬었다.
홍혜걸은 "네 운명이야. 내가 이렇게 조신하게 사는 대신 네가 감당해야 한다"라며 뻔뻔하게 맞섰다.
