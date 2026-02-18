'60세' 조갑경, 딸이 말릴 정도로 '게임 중독'.."손목 통증 너무 심해" ('퍼라')

기사입력 2026-02-18 10:14


'60세' 조갑경, 딸이 말릴 정도로 '게임 중독'.."손목 통증 너무 …

[스포츠조선 이게은기자] 가수 조갑경의 '게임 중독' 모습이 공개된다.

18일 방송하는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 조갑경 모녀가 출연한다.

조갑경이 딸 홍석희와 함께하는 일상이 그려진다. 홍석희가 운전하는 차 조수석에 탄 조갑경은 심각한 표정으로 한참동안 핸드폰을 응시해 궁금증을 자아냈다. 이를 본 MC 현영이 "주식 보시는 거냐?" 묻는다. 조갑경의 시선이 닿은 정체는 바로 '지뢰 찾기 게임'. 손을 바삐 움직이며 게임해 모두를 깜짝 놀라게 했다.

게임을 이어가던 조갑경은 손을 털며 "핸드폰이 무거운 것 같다. 손목이 너무 아프다"며 손목 통증을 호소했다. 운전하며 지켜보던 딸 홍석희는 "매일 화면을 눌러대니 손이 아픈것"이라고 잔소리했는데, 마치 엄마와 딸이 서로 바뀐 듯한 모습에 모두 웃음을 터뜨렸다.

조갑경은 '게임 중독' 고민을 토로한다. "'그만해야지' 생각해도 게임이 끝나자마자 시작 버튼을 다시 누른다" 고백하자, 개그우먼 이성미는 "지뢰 찾기 게임을 지울 것"을 제안했다. 그러나 조갑경은 "그러면 다른 게임을 또 깔아서 할 것 같다"고 했고, 현영 또한 "그리스신화를 읽으셔라. 이야기가 길어서 중독 증상이 사라진다"며 조언한다. 이를 듣던 배우 신승환이 현영에게 "누나야말로 책을 좀 읽어라"라고 일침을 가해 웃음을 자아냈다.

한편, 조갑경 모녀는 체내 염증에 대한 걱정으로 병원을 방문한다. 조갑경은 "손가락 관절이 붓고 튀어나오고, 알레르기로 눈이 가렵고 붓는다"며 걱정했지만 검사 결과 정상으로 나와 안도했다. 특히 '신체 나이 42세' 판정 받아 스튜디오가 술렁였다. 실제 60세보다 무려 '18살' 어리게 나온 것. 현영은 "(신체 나이는) 나보다 동생이다. 갑경아(?) 부럽다~!"라며 너스레를 떨어 스튜디오가 웃음바다가 됐다.

자타공인 동안 미녀 조갑경의 일상은 오늘(18일) 오후 8시 '퍼펙트 라이프'에서 만나볼 수 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'전 씨름선수' 박광덕, '족발집 운영' 16년만에 처음 겪는 일 "생각 많아 잠 못 자"

2.

'2000년생' 조나단, 돈을 얼마나 번거야 "친구들 유럽 여행 경비 전액 부담"

3.

'심형탁 子' 하루, 돌잡이서 '뜻밖의 선택'..현장 환호성 폭발 ('슈돌')

4.

샘해밍턴 子, 국대 스카우트 제의 받았는데 안타까운 소식 "죽다 살아나"

5.

'김호진♥' 김지호, 안타까운 근황 "정신 못차리게 힘들어, 부상·부모님 병환 겹쳤다"

연예 많이본뉴스
1.

'전 씨름선수' 박광덕, '족발집 운영' 16년만에 처음 겪는 일 "생각 많아 잠 못 자"

2.

'2000년생' 조나단, 돈을 얼마나 번거야 "친구들 유럽 여행 경비 전액 부담"

3.

'심형탁 子' 하루, 돌잡이서 '뜻밖의 선택'..현장 환호성 폭발 ('슈돌')

4.

샘해밍턴 子, 국대 스카우트 제의 받았는데 안타까운 소식 "죽다 살아나"

5.

'김호진♥' 김지호, 안타까운 근황 "정신 못차리게 힘들어, 부상·부모님 병환 겹쳤다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"아쉽고 속상하지만...나아가겠다" '점프 실수' 신지아, 프리 향한 단단한 각오 "자신감 갖고 임하겠다"[밀라노 현장]

2.

'악천후 이겨내고 또 메달 도전' 유승은, 슬로프스타일 결선 날짜 확정...18일 진행[밀라노 현장]

3.

이럴 수가! '이적 후 단 29분 출전' "양민혁은 코번트리에서 사실상 끝" 英해설가의 충격 발언→"램파드 감독도 더이상 그를 신뢰하지 않아"

4.

한승혁 김범수 공백 '잊힌 복덩이'가 채우나…KIA 1차→1군 0경기, 멜버른서 띄운 부활 신호탄

5.

'손흥민 토트넘 시절 주급 가뿐히 넘었다' 아스널 에이스 사카, 2031년까지 장기 재계약에 주급 5억8000만원으로 수직 상승→구단 최고 대우(BBC)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.