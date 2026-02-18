박정민, '충주맨' 사직에 배신감 "난 홍보대사 시키고, 다음날 서직서 내"
[스포츠조선 이지현 기자] 충북 충주시 홍보대사로 위촉된 배우 박정민이 '충주맨' 김선태 주무관의 갑작스러운 사직을 언급하며 아쉬운 마음을 드러냈다.
박정민은 17일 방송된 KBS 쿨FM '오마이걸 효정의 볼륨을 높여요'에 출연해 영화 '휴민트' 홍보와 함께 충주시 홍보대사 위촉 비화를 전했다.
이날 한 청취자가 "충주시 홍보대사가 된 걸 축하한다. 충주 사람으로서 자랑스럽다"는 메시지를 보내자 박정민은 "충주시 홍보대사가 됐다"며 웃었다. 이어 "충주맨이 저를 홍보대사 시키고 본인은 사직서를 내셨다"고 농담을 던져 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
그는 "그날 충주 가서 유튜브도 찍고, 충주 마스코트 그립톡도 붙여놨는데 정작 본인은 사직서를 내셨더라"며 장난스럽게 발끈하는 모습을 보였다.
앞서 박정민은 지난 3일 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV' 영상에 출연해 김선태 주무관과 대화를 나눴다. 당시 그는 자신의 본적이 충주이며 부모님 등 가족이 현재 충주에 거주 중이라고 밝혔다. 이에 김 주무관이 현장에서 즉석으로 홍보대사직을 제안했고, 위촉장까지 전달하며 화제를 모았다.
이후 충주시는 12일 박정민이 제안을 수락해 향후 2년간 충주시 홍보대사로 활동한다고 공식 발표했다.
그러나 바로 다음 날인 13일, 박정민에게 홍보대사를 제안했던 김선태 주무관이 사직 의사를 밝히고 장기 휴가에 들어갔다는 소식이 전해지며 관심이 쏠렸다. 일각에서는 정치적 행보나 내부 갈등설, 이른바 '왕따설'까지 제기됐으나, 김 주무관이 직접 해명에 나서며 논란은 일단락되는 분위기다.
한편 김 주무관은 16일 충주시 유튜브 채널 게시물을 통해 "최근 제 퇴사와 관련해 여러 추측이 나오고 있다"며 "특히 일부에서 제기된 내부 갈등설은 사실이 아니다"라고 밝혔다.
그는 "개인적인 목표 달성과 새로운 도전을 고민한 끝에 내린 결정"이라며 "특정 인물이나 조직과의 갈등 때문이 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "확인되지 않은 추측으로 동료들이 공격받고 전체 공직자에 대한 비판으로 이어지는 것이 안타깝다"며 자제를 요청했다.
끝으로 그는 "비록 저는 떠나지만 충주시 동료들과 국민을 위해 일하는 모든 공직자를 응원하겠다"며 감사 인사를 전했다.
