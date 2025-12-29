[공식]차가원 측, MC몽 관련 의혹 보도에 민형사 소송…"명예 훼손 심각"

기사입력 2025-12-29 12:09


[공식]차가원 측, MC몽 관련 의혹 보도에 민형사 소송…"명예 훼손 심…
차가원 대표(왼쪽), MC몽. 사진 =스포츠조선DB, 원헌드레드

[스포츠조선 정빛 기자] 차가원 원헌드레드 대표 측이 자신을 둘러싼 의혹을 보도한 매체를 상대로 민형사상 법적 조치에 착수했다.

차 대표의 법률대리인 법무법인(유) 광장은 29일 입장을 내고, 해당 매체가 지난 24일 보도한 기사에 대해 "사실 확인이나 반론권 보장 없이 작성됐다"라고 밝혔다.

차 대표 측은 "해당 매체는 차 대표를 가수 MC몽의 유부녀 불륜 상대방으로 단정적으로 묘사했다"며 "보도 내용은 전혀 사실이 아니며, 자극적이고 선정적인 표현으로 차 회장의 인격권과 명예, 사회적 평판이 회복 불가능할 정도로 훼손됐다"고 주장했다.

법무법인은 "해당 보도 행위가 정보통신망법 및 형법상 명예훼손에 해당할 뿐 아니라, 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률과 민법에 따른 손해배상 및 명예회복 조치의 청구 사유가 된다"며 "헌법상 사생활의 비밀과 자유를 중대하게 침해한 사안"이라고 덧붙였다.

이에 "해당 매체와 기사, 영상 작성 및 배포에 관여한 관계자 전원을 상대로 29일 기준 이미 민형사상 법적 절차에 착수한 상태"라고 전했다.

차 대표 측은 "본건 기사와 영상의 사실관계는 향후 법적 절차를 통해 명확히 밝혀질 것"이라며, "차 데표와 가족, 그리고 차 대표가 경영하는 법인들에 회복하기 어려운 피해를 줄 수 있는 추가 보도를 자제해 달라"고 요청했다.

앞서 지난 24일 한 매체는 이날 차 대표가 MC몽을 상대로 약 120억 원 규모의 대여금 반환을 청구해 최근 지급명령 결정을 받았다고 보도하며, 두 사람 사이의 채무 관계 배경을 사적 관계로 문제 삼았다.

이에 MC몽은 자신의 계정을 통해 "부적절한 관계는 없었고, 보도에 언급된 메신저와 정황은 조작, 왜곡된 것"이라는 글을 남겨, 해당 의혹에 선을 그었다.


차 대표 측도 이날 "사실 확인 결과 기사 내용과 메신저 대화는 모두 사실이 아니었다"며 "이는 MC몽이 차가원 회장의 친인척인 차준영 씨로부터 협박을 받는 과정에서 조작돼 전달된 것"이라고 밝혔다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

