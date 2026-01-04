'송쎄오' 송은이 "우리 회사 연예인 식대 차별無 상한선 만오천원"…김은…

4일 방송하는 KBS2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')에서는 요조, 장들레, 박세진, 강아솔 등 7명의 아티스트가 소속된 와우산레코드 가족들과 '옥상달빛' 김윤주 대표가 출격한다. 이 가운데, 김윤주 대표와 장들레, 썬더릴리가 미디어랩 시소의 송은이 대표와 만난다.
송은이는 "우리 회사 점심 식대는 연예인의 상한선이 15,000원"이라며 연예인 식대에 상한선이 있음을 공개한다. '미디어랩 시소'는 4명이 시작했으나, 최근 소속 연예인과 직원이 70명까지 늘어난 급 성장세의 신사옥까지 갖춘 방송 콘텐츠 제작 및 매니지먼트 회사. 최강희, 옥자연을 비롯해 김은희 작가까지 탄탄한 라인업을 자랑하는 가운데, 연예인에게도 특급 대우를 하지 않는 복지로 모두를 놀라게 한다. 특히 최근 점심 가격이 만원 이상으로 오른 것을 생각했을 때 1만 5천원은 아무것이나 먹을 수 없는 가격인 것. 이에 김윤주는 "연예인도 식대가 다 정해져 있구나"라며 놀라움을 감추지 못한다.
송은이 대표는 '미디어랩 시소'의 여행 복지도 공개한다. "여행 갈 때 환전해서 주고, 10년 근속 연예인은 포상과 휴가, 휴가비까지 지원한다"라며 남다른 복지를 밝힌 것. 그러나, 송은이 대표는 "근데 희한하게 .."라며 말문을 트더니 "여행만 갔다 오면 같이 간 직원들이 퇴사한다"고 덧붙여 웃음을 자아낸다. 이에 김숙은 "송은이 대표는 직원들과 차별없이 잘 어울린다. 다만 제가 좋아하는 직원들이 자꾸 관둔다"라며 한숨을 내쉰다고. 송은이는 곧바로 "나 때문은 아니다. 원래 퇴사할 마음먹었을 것"이라고 말해, 혼자만 이유를 모르는 직원들의 연이은 퇴사에 웃음을 유발한다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com