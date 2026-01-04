'대상 21번' 유재석, '예능 독재' 이어가나 "죽을 때까지 1인자 할 것"

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박명수가 유재석이 여전히 1인자로 활약할 것이라고 전망했다.

3일 '하와수' 채널에는 '하와수 채널, 이대로 괜찮은가.. 2026년 신규 콘텐츠 기획 회의'라는 영상이 공개됐다.

PD는 박명수와 정준하에게 "(유)재석 선배님은 1인자이니까, 포스트 유재석이 누가 될 것인가에 대한 궁금증이 있다"라며 포스트 유재석 찾기를 해보자고 제안했다. 이에 박명수는 "내가 유재석을 1인자로 만들어준 거다. 유재석이 죽을 때까지 (1인자를) 할 것 같다"라고 말했다.


이후 박명수와 정준하는 유튜버 이승국, 그룹 세븐틴 멤버 부승관, 가수 이찬원 등을 포스트 유재석으로 언급했지만 다시 유재석 이야기로 돌아갔다. 박명수는 "내가 볼 때 예능 1인자는 영원히 재석이가 할 것 같다"라고 강조했다.

