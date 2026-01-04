韓서 10일 연속 1위 '메이드 인 코리아', 글로벌 흥행도 심상치 않다..2위로 순위 급등

기사입력 2026-01-04 15:04


韓서 10일 연속 1위 '메이드 인 코리아', 글로벌 흥행도 심상치 않다…

[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+의 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'(박은교·박준석 각본, 우민호 연출)가 디즈니+ 톱10 TV쇼 부문 10일 연속 1위를 수성하는 것은 물론 글로벌 톱2를 기록하며 뚜렷한 글로벌 흥행세를 이어가고 있다.

'메이드 인 코리아'가 지난 3일 기준 OTT 플랫폼 내 콘텐츠 시청 순위 집계 사이트인 Flixpatrol(플릭스패트롤) 디즈니+ 톱10 TV쇼 부문 한국 10일 연속 1위를 이어가는 가운데 홍콩, 일본, 대만 1위, 싱가포르 2위를 석권하며 글로벌 톱2에 안착, 흥행 열기를 더욱 확산시키고 있다. 또한, 왓챠피디아 'HOT 랭킹'에서도 1위에 오르며 '메이드 인 코리아'의 뜨거운 화제성을 입증했다.

권력 실세들이 드나드는 고급 요정의 마담 배금지(조여정)의 등장과 함께, 끓어오르는 욕망과 광기를 본격적으로 드러내는 백기태(현빈)와 장건영(정우성)의 팽팽한 맞대결을 예고하며 폭발적인 긴장감을 선사한 3-4회를 시청한 구독자들은 "지금 나 만족감 100임. '메이드 인 코리아' 보고 왔음. 영화 같고 회차 넘어갈수록 재밌어짐"(X, wo*********), "'메이드 인 코리아'는 연기 잘하는 사람들만 모아놓은 게 제일 무서움"(X, fa*********), "보는데 스토리가 자극적으로만 가는 게 아니라, 인물 욕망이 차곡차곡 쌓여서 더 몰임됨. 현빈 눈빛 하나로 장면 공기 바뀌는 거 실감함"(X, mo*********), "한 회 한 회 쫀득쫀득함"(유튜브, Ye******), "조여정 연기 너무 잘해 . 맛깔나게 너무잘함"(유튜브, 유*****) 등 밀도 높은 스토리와 배우들의 열연에 극찬을 보내고 있다.

해외 시청자 역시 "지금까지 정말 재미있게 보고 있다. 완성도가 워낙 높아서 다른 드라마를 보기 힘들 정도다"(reddit, em**********), "디즈니+에서 이 시리즈를 우연히 발견했는데, 완전히 빠져버렸다"(reddit, no*********) 등 열띤 반응을 보이고 있어 5-6회 공개를 앞둔 '메이드 인 코리아'가 펼칠 흥행 신드롬을 기대케 한다.

'메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사가 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기를 그린 작품이다. 현빈, 정우성, 우도환, 조여정, 서은수, 원지안, 정성일, 강길우, 노재원, 릴리 프랭키 그리고 박용우 등이 출연했고 '내부자들' '남산의 부장들' '하얼빈'의 우민호 감독 첫 시리즈 연출작이다. 디즈니+에서 선보이는 '메이드 인 코리아'는 오는 7일 5회, 14일 6회 공개된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

오은영 호통에 폭발한 女 사연자...큰소리로 맞서 '역대급 살벌'

2.

'100억 CEO' 송은이, 직원들 줄퇴사에 멘붕 "나랑 여행 다녀오면 관둬" ('사당귀')

3.

임재범, '가수 은퇴' 선언..“무대 떠나려한다” (뉴스룸)

4.

액션 영화 산증인 배우 김영인, 별세..향년 82세

5.

'45세' 김민경, 프러포즈 받았다...캐나다 현지인과 알콩달콩 케미

연예 많이본뉴스
1.

오은영 호통에 폭발한 女 사연자...큰소리로 맞서 '역대급 살벌'

2.

'100억 CEO' 송은이, 직원들 줄퇴사에 멘붕 "나랑 여행 다녀오면 관둬" ('사당귀')

3.

임재범, '가수 은퇴' 선언..“무대 떠나려한다” (뉴스룸)

4.

액션 영화 산증인 배우 김영인, 별세..향년 82세

5.

'45세' 김민경, 프러포즈 받았다...캐나다 현지인과 알콩달콩 케미

스포츠 많이본뉴스
1.

최악의 중국 中, 희망 터졌다...황희찬과 같이 뛸 프리미어리거 탄생? "제2의 동팡저우 되면 안돼" 기도

2.

英 매체 단독! 일본 유망주 결국 토트넘 떠났다…'한국 혼혈' 옌스와 한솥밥→"1군서 1초도 못 뛰었어"

3.

충격적이다! 쓰러진 황희찬, 방출설→강등 99%→득점포→부상 아웃…'악재의 연속' 부활 직전이었는데

4.

잊혀져가는 '200안타' 전설...울산이 마지막 기회의 땅이 될 것인가

5.

'내가 제일 잘 나가' K팝 덕후 日 슬러거의 토론토行, '흥부자' 폰세 어깨 들썩이겠네

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.