"결혼한 것 맞냐" 전현무, 김윤주♥권정렬 부부 의심..."결혼반지도 안…

[스포츠조선 김수현기자] 옥상달빛 김윤주가 첫 지상파 투샷을 예고했다.
아직 적극적인 홍보는 해본적이 없다는 김윤주는 친분있는 라디오 PD하고만 연락했다 했고 박명수는 "그럼 저희 라디오에 출연해라"라고 도와줬다.
송은이는 "사장은 누가 식사를 줬는데 흙이면, 카메라가 돌고 있는 한 먹어야 한다"라 진심으로 충고했다. 김윤주는 그정도 각오가 되어있다 했지만 "순간순간 현타가 온다"라 했다.
김윤주는 "제가 요즘에도 고민이 있을 때 가장 많이 연락을 한다"라고 송은이에 대한 존경을 표했다.
롤모델 송은이의 조언을 들은 김윤주는 KBS '시즌즈' PD와 약속을 잡았다. 김윤주를 비롯해 소속사 가수들도 비장한 각오로 길을 나섰다.
박보검의 추천으로 첫 지상파에 출연했던 장들레. 박보검의 DM까지 받았지만 아직 답장도 하지 못했다고. 장들레는 "답장을 하면 인연이 끝날 거 같아서 아직 못했다"며 설레어 했다.
아티스트가 아닌 대표로 온 김윤주에 PD는 낯설어 했다. 김윤주는 시즌송 발매를 알렸지만 PD는 바로 확답하기는 어려운 상황이었다. 김윤주는 "안되면 노래를 버릴 거다"라며 반협박과 함께 노래를 선보였다.
"결혼한 건 맞냐"는 전현무에 김윤주는 "굉장히 행복하다. 사랑해요~"라며 너스레를 떨었다.
PD는 "두 분이 같이 하셔도 되냐"라 했고, 김윤주는 바로 "해야죠!"라 즉답했다. 그는 "저희 아이들이 나올 수만 있다면 남편 꽃가마도 가능하다"라고 열정을 불태웠다.
