"결혼한 것 맞냐" 전현무, 김윤주♥권정렬 부부 의심..."결혼반지도 안…

[스포츠조선 김수현기자] 옥상달빛 김윤주가 첫 지상파 투샷을 예고했다.

4일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 김윤주가 소속사를 위해 직접 발로 뛰었다.

김윤주는 연말 시즌송을 만들었지만 제대로 홍보가 되지 않아 고민을 털어놓았다. 아직 막연히 음악 방송 출연 생각만 한다는 김윤주에 송은이는 "연말엔 대기자가 너무 많다. 많이 들이대야 한다. 방송국을 찾아가고 해야 한다. 라디오 출연도 하는 게 좋다"라 조언했다.

아직 적극적인 홍보는 해본적이 없다는 김윤주는 친분있는 라디오 PD하고만 연락했다 했고 박명수는 "그럼 저희 라디오에 출연해라"라고 도와줬다.

송은이는 "찬스를 좀 써라. 지금 남편 10cm가 음악방송 하고 있지 않냐"라 했다. '10cm의 쓰담쓰담' 코너를 운영하고 있는 권정렬이었지만 김윤주는 "저도 모르게 자존심이..."라고 고백했다.


김윤주는 "어느순간 남편의 곡이 차트에 오르니까 축하를 못하고 있더라. 나도 음악인인데 남편의 음원 성과가 너무 좋으니까 진심으로 축하하지 못했다. 근데 다음날 후회해서 솔직하게 대화를 나눴다. 그이후로는 괜찮다"라면서도 "일적으로는 서로의 것을 아예 터치하지 않는다"라 털어놓았다.

송은이는 "사장은 누가 식사를 줬는데 흙이면, 카메라가 돌고 있는 한 먹어야 한다"라 진심으로 충고했다. 김윤주는 그정도 각오가 되어있다 했지만 "순간순간 현타가 온다"라 했다.

김윤주는 "제가 요즘에도 고민이 있을 때 가장 많이 연락을 한다"라고 송은이에 대한 존경을 표했다.


롤모델 송은이의 조언을 들은 김윤주는 KBS '시즌즈' PD와 약속을 잡았다. 김윤주를 비롯해 소속사 가수들도 비장한 각오로 길을 나섰다.

박보검의 추천으로 첫 지상파에 출연했던 장들레. 박보검의 DM까지 받았지만 아직 답장도 하지 못했다고. 장들레는 "답장을 하면 인연이 끝날 거 같아서 아직 못했다"며 설레어 했다.

아티스트가 아닌 대표로 온 김윤주에 PD는 낯설어 했다. 김윤주는 시즌송 발매를 알렸지만 PD는 바로 확답하기는 어려운 상황이었다. 김윤주는 "안되면 노래를 버릴 거다"라며 반협박과 함께 노래를 선보였다.


현재 프로그램 MC가 남편인 권정렬인 '더 시즌즈'. PD는 "남편 권정렬에게 말해봤냐"라 물었지만 김윤주는 "비즈니스 부분은 말을 안한다. 너는 네 일, 나는 내 일이다. 우리는 투샷이 잡힌 적도 없다. 출연하면 최초다. 결혼반지도 안낀다"라 했다.

"결혼한 건 맞냐"는 전현무에 김윤주는 "굉장히 행복하다. 사랑해요~"라며 너스레를 떨었다.

PD는 "두 분이 같이 하셔도 되냐"라 했고, 김윤주는 바로 "해야죠!"라 즉답했다. 그는 "저희 아이들이 나올 수만 있다면 남편 꽃가마도 가능하다"라고 열정을 불태웠다.

